Moeder Vozinha mag naar Copa América na interventie Amerikaanse politicus

Het verhaal van Vozinha, de held van Kaapverdië na het gelijkspel tegen Spanje, roept internationale aandacht op. Zijn moeder kon niet naar de VS vanwege visumkosten, maar na tussenkomst van Democratisch leider Hakeem Jeffries zijn die kosten geschrapt en worden reisarrangementen getroffen. Vozinha werd emotioneel tijdens zijn interview en huilde om zijn overleden grootouders en de afwezigheid van zijn moeder. Hij kreeg miljoenen nieuwe volgers op sociale media.

Vozinha was de grote uitblinker in de wedstrijd tegen Spanje en verklaarde na afloop dat zijn moeder niet aanwezig kon zijn in de Verenigde Staten vanwege de hoge kosten die gepaard gingen met een visumaanvraag.

Zijn verhaal kreeg veel aandacht en leidde uiteindelijk tot actie. De Democratische leider in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Hakeem Jeffries, maakte bekend dat de visumkosten inmiddels zijn kwijtgescholden en dat er wordt gewerkt aan de reis naar Miami.

'Geen enkele moeder zou de kans mogen missen om haar kind geschiedenis te zien schrijven', zei Jeffries. 'Toen ik hiervan hoorde, heb ik contact opgenomen met minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gevraagd alles in het werk te stellen zodat de moeder van Vozinha bij de volgende wedstrijd van Kaapverdië kan zijn. Het is belangrijk om aan te kondigen dat zij op tijd een visum kan krijgen voor de wedstrijd tegen Uruguay.

Alle kosten zijn kwijtgescholden en er worden nu reisarrangementen getroffen zodat moeder en zoon elkaar in Miami kunnen zien.

' Vozinha werd na het sensationele gelijkspel tegen Spanje een cultheld op sociale media, waar miljoenen nieuwe volgers hem inmiddels hebben gevonden. Na afloop was hij zijn emoties niet de baas.

'Ik huilde omdat ik ben opgegroeid bij mijn grootouders. Helaas waren zij er niet meer bij. Ze zijn een paar jaar geleden overleden. Ze waren alles voor mij.

En ik huilde ook vanwege mijn moeder. Zij kon hier niet zijn vanwege het visum. Door het geld dat we moesten betalen, kregen we het niet op tijd geregeld. Ik had haar er graag bij gehad.





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