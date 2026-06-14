Moeder van Frenkie de Jong leeft intens mee tijdens WK

Marjon de Bruijn, de moeder van Frenkie de Jong, vertelt over de intensiteit waarmee ze meeleeft tijdens het WK. Ze beschrijft hoe haar zoon al op jonge leeftijd veel voor het voetbal over had en hoe hij er alles aan deed om beter te worden.

De moeder van Frenkie de Jong, Marjon de Bruijn, leeft intens mee tijdens het WK. Ze vertelt dat de spelmaker van het Nederlands elftal al op jonge leeftijd veel voor het voetbal over had.

'De Oranje-koorts hangt bij ons al heel erg lang in de lucht. Sinds hij geselecteerd is en meedoet. Wij vinden het geweldig en hij vindt het ook geweldig dat hij erbij kan zijn', stelt zijn moeder. Dat is het voornaamste', vervolgt zijn moeder, die volop meeleeft met haar zoon.

'Ik moet eerlijk toegeven dat ik weleens naar de televisie schreeuw, maar dat heeft helemaal geen nut. ' De moeder van De Jong vertelt dat de ex-Ajacied al op jonge leeftijd veel liet voor het voetbal. 'Het is niet alleen met een boterham. Vroeg naar bed, geen feestjes, geen drank en geen prik', legt ze uit.

Ook voetballend deed De Jong er alles aan om beter te worden.

'Hij was rechts en moest met links gaan oefenen. Op een gegeven moment heb ik het uit handen moeten geven, want ik heb nog een andere zoon. Die ging op hoog niveau turnen. Toen ben ik met de jongste meegegaan door Nederland en mijn vader is met Frenkie meegegaan.

' Voorlopig volgt de moeder van De Jong het WK nog wel voor de televisie. 'Ik heb tegen Frenkie gezegd dat als ze ver genoeg komen, ik overkom. Maar eerst kijken of ze zover komen. Ik hoop dat ze het toernooi winnen, maar dat is een heel grote voorspelling.





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