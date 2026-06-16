Moeder en vader van 6-jarig meisje in Stadskanaal raken ouderlijk macht kwijt

De moeder en vader van een 6-jarig meisje in Stadskanaal raken de ouderlijk macht kwijt na dat het meisje ernstig mishandeld is.

De moeder en vader van een 6-jarig meisje in Stadskanaal raken de ouderlijk macht kwijt na dat het meisje ernstig mishandeld is. De kinderrechter heeft een beschikking gepubliceerd waaruit blijkt dat de vader niet in staat is om voor het meisje te zorgen.

Hij zou allerlei signalen met betrekking tot de mishandelingen niet hebben opgepikt. Ook is er sprake van pedagogische onmacht en beperkt probleembesef bij de vader. De moeder zit momenteel vast en wordt verdacht van zware mishandeling, poging tot doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Haar vriendin wordt eveneens verdacht van zware mishandeling.

Het meisje is zwaar mishandeld, vernederd en opgesloten in een kelder. De moeder heeft een bekentenis afgelegd over de mishandeling. De Raad voor de Kinderbescherming heeft geconcludeerd dat de vader niet in staat is om voor het meisje te zorgen en dat hij intensief moet worden begeleid en in de gaten gehouden moeten worden. De 14-jarige zoon van de vader is sterk getraumatiseerd door de hele toestand en wil geen contact meer met zijn moeder.

Hij heeft problemen op school en is in aanraking geweest met de politie in verband met winkeldiefstal. Ook zou hij seksueel misbruikt zijn door de vriendin van zijn vader





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Stadskanaal Ouderlijk Macht Mishandeling Kinderrechter Pedagogische Onmacht

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