Moeder eist terugkeer dochter uit school

Een moeder uit Roosendaal vordert in een kort geding dat haar 14-jarige dochter zo snel mogelijk weer wordt toegelaten tot haar school. Volgens de moeder begon het probleem met een discussie over cijfers en de inzage in toetsen, vooral bij het vak aardrijkskunde. De leerlinge wilde naar 3 vwo, maar de school besloot dat ze naar 3 havo moest. Volgens de moeder hoort haar dochter in 3 vwo thuis. Volgens de advocaat van scholenkoepel Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), waar het Norbertus onder valt, kwam de leerlinge niet in aanmerking voor 3 vwo. Er is geprobeerd om de relatie tussen moeder en school te herstellen, maar zonder resultaat. Volgens de school is het gedrag van moeder zo verstorend dat OMO dit gedrag niet langer kan tolereren. De moeder bestreed dat haar gedrag de grens overschreed en vond het onrechtvaardig dat haar dochter tegen een heel systeem moest vechten. De rechter probeerde bemiddeling mogelijk te maken, maar de moeder wilde alleen teruggaan naar het Norbertus. De school ziet dat niet zitten en vindt dat de leerlinge het beste een frisse start kan maken op een andere school.

Leerlinge van Norbertuscollege in Roosendaal wordt door moeder niet toegelaten, school weigert terugkeerEen 14-jarige leerlinge van het Norbertuscollege in Roosendaal is volgens de school niet meer welkom door het gedrag van haar moeder. De leerlinge heeft zich niet misdragen, maar is toch verwijderd vanwege een 'onherstelbare vertrouwensbreuk' met haar moeder. De moeder eist nu dat haar dochter binnen 24 uur weer wordt toegelaten. De school weigert terugkeer, omdat er te veel gebeurd is.

