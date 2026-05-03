‘Mocro Mannel’: Een serie over dubbelleven, identiteit en het doorbreken van stereotypen

De nieuwe Nederlandse serie ‘Mocro Mannel’ volgt Souf, een man die een dubbelleven leidt en droomt van een acteercarrière terwijl zijn familie denkt dat hij luchtvaarttechnicus is. De makers willen met de serie universele thema’s aansnijden en de negatieve connotatie van het woord ‘mocro’ doorbreken.

De nieuwe Nederlandse serie ‘ Mocro Mannel ’ duikt in het leven van Souf, een jonge man met een dubbele identiteit. Voor zijn familie is hij een ambitieuze luchtvaarttechnicus, maar in werkelijkheid koestert hij een diepe passie voor het acteren.

Deze complexe realiteit vormt de kern van de serie, die acht jaar in de maak was onder de bezielende leiding van filmmaker en acteur Sahil Amar Aïssa, in nauwe samenwerking met zijn vriend en regisseur Shariff Nasr. De spanning voor de première is voelbaar, niet alleen vanwege de lange ontwikkeltijd, maar ook door de thematiek en de poging om bestaande stereotypen te doorbreken.

Amar Aïssa beschrijft de samenwerking met Nasr als essentieel voor het uiteindelijke resultaat en deelt openhartig de kwetsbaarheid die gepaard gaat met het presenteren van zo’n persoonlijk project. De makers willen met ‘Mocro Mannel’ verder kijken dan de specifieke Marokkaanse cultuur, hoewel die een belangrijke rol speelt. Het doel is om universele menselijke ervaringen te verkennen, zoals liefde, onzekerheid en mentale gezondheidsproblemen. De personages worden geconfronteerd met herkenbare dilemma’s, waardoor kijkers, ongeacht hun achtergrond, zich met hen kunnen identificeren.

Amar Aïssa benadrukt dat de serie niet bedoeld is als een weergave van ‘zielige bruine mensen’ die te maken hebben met racisme. Integendeel, het is een verhaal over complexiteit, ambities en de zoektocht naar identiteit. De titel ‘Mocro Mannel’ zelf is een bewuste keuze, voortkomend uit een langdurig gebruik binnen de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap als een manier om onderlinge verbondenheid en acceptatie te signaleren.

Echter, door de publicatie van het boek van Wouter Laumans, werd het woord ‘mocro’ steeds vaker geassocieerd met criminaliteit, een perceptie die hardnekkig blijkt te zijn. Tijdens de opnames van de serie merkten de makers dat mensen vaak direct dachten aan criminaliteit bij het horen van de titel, wat de noodzaak benadrukt om deze associatie te doorbreken. De makers hebben bewust geprobeerd om af te wijken van de verwachtingen die mensen mogelijk hebben van een serie met deze titel.

Ze wilden de invulling van het verhaal zelf bepalen, zonder inmenging van de omroep. Nadat BNNVARA, de NPO en het NPO-fonds groen licht gaven, bleven Shariff Nasr en Amar Aïssa de enige scenarioschrijvers. Deze creatieve vrijheid is enerzijds bevrijdend, maar anderzijds ook beangstigend. Amar Aïssa erkent de kwetsbaarheid die gepaard gaat met het feit dat het succes of falen van de serie grotendeels op hun schouders rust.

Hij heeft daarom van tevoren voor zichzelf vastgesteld dat hij trots is op het resultaat, ongeacht de reacties van anderen. De lange ontwikkeltijd en het beperkte aantal scenarioschrijvers versterken dit gevoel van verantwoordelijkheid.

‘Mocro Mannel’ is meer dan alleen een serie; het is een persoonlijke missie om de term ‘mocro’ te herdefiniëren en een genuanceerd beeld te schetsen van de Marokkaans-Nederlandse identiteit. Het is een verhaal over dromen, geheimen en de complexiteit van het leven in twee werelden





NPORadio1 / 🏆 7. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mocro Mannel Sahil Amar Aïssa Shariff Nasr Marokkaans-Nederlands Serie Identiteit Stereotypen Criminaliteit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bosz: 'Heb nog nooit een club met drie trainers in één jaar kampioen zien worden'Peter Bosz blikte vrijdag vooruit op de wedstrijd van zijn PSV op het veld van Ajax. De trainer van de kampioen gaf een medische update van zijn selectie en liet zijn licht schijnen over de stand van zaken bij de tegenstander.

Read more »

VP-Voetbalkantine: ‘Een fitte Read verdient een plaats in Oranje’De voetbalkantine is de ideale plek om na de wedstrijd met je vrienden nog even lekker bij te praten en wat te drinken. De VP-Voetbalkantine is een offtopic rubriek waar elk onderwerp mag worden besproken.

Read more »

Arne Slot overweegt Nederlandse assistenten, Feyenoord aast op Van BronckhorstArne Slot denkt na over het aantrekken van Nederlandse stafleden bij Liverpool, met Johnny Heitinga en Etienne Reijnen als mogelijke kandidaten. Feyenoord wil Giovanni van Bronckhorst terug in de technische staf, wat ruimte zou creëren bij Liverpool. Slot reageert op kritiek en benadrukt de noodzaak van hervormingen bij Liverpool.

Read more »

Drie Nederlandse estafetteploegen verzekerd van deelname aan WK atletiekDe ploegen op de 4x400 meter mannen en vrouwen, 4x100 meter mannen dringen door tot de finales, waarmee ook een WK-ticket wordt veiliggesteld.

Read more »

Vier Nederlandse estafetteploegen verzekerd van deelname aan WK atletiekDe ploegen op de 4x400 meter mannen en vrouwen, 4x100 meter mannen en de 4x100 meter gemengd dringen door tot de finales, waarmee ook een WK-ticket wordt veiliggesteld.

Read more »

Op zoek naar een tweede kans: 'Nieuwe Virgil' runt nu een kringloopwinkelIn Balverliefd aandacht voor de gang van zaken achter de schermen van het voetbal en opvallende gebeurtenissen aan de rand van het veld. Deze week over de kringloopwinkel van Keziah Veendorp (29).

Read more »