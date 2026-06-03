Mobilisatie kiezers met migratieachtergrond bij Tweede Kamerverkiezingen 2025

Onderzoek laat zien dat kiezers met een migratieachtergrond in 2025 vaker deelnamen aan de verkiezingen dan eerder. Integratie- en migratiethemas in campagnes worden als mover gezien.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2025 was de opkomst onder kiezers met een migratieachtergrond hoger dan onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. Tot op het huidige moment was het omgekeerde beeld zichtbaar.

Dit beeld is naar voren gekomen uit data van het Nationaal Kiezersonderzoek. De onderzoekers concluderen dat de nadruk op onderwerpen als integratie, migratie en islam tijdens verkiezingscampagnes kiezers met een migratieachtergrond heeft gemobiliseerd om actiever deel te nemen aan het politieke proces. Ruim tien procent van de kiesgerechtigden die een stem uitbrachten bij de verkiezingen van 2025 is in het buitenland geboren.

De cijfers tonen aan dat kiezers met een migratieachtergrond gemiddeld minder vaak stemmen op de VVD, de PVV en christelijke partijen. Daarentegen stemmen ze relatief vaker op GroenLinks-PvdA, DENK en andere linksgeoriënteerde partijen. Voor D66 en Volt zijn door de onderzoekers geen duidelijke verschillen waargenomen ten opzichte van kiezers zonder migratieachtergrond. Partij DENK heeft vooral steun onder Nederlanders met een Marokkaanse en Turkse migratieachtergrond.

GroenLinks-PvdA scoort relatief hoog onder kiezers afkomstig uit Azië, terwijl het CDA relatief populair is onder kiezers uit Caribisch Nederland. De onderzoekers benadrukken dat de meeste kiezers qua stemkeuze binnen een zekere politieke richting blijven - centrumlinks, centrumrechts of radicaal rechts. D66 treedt op als een middenpartij die tussen deze blokken in ligt. Over het algemeen stappen kiezers niet over naar een totaal andere politieke richting, maar wisselen vooral tussen partijen binnen hetzelfde blok.

Soms vindt die keuze pas laat plaats, namelijk tijdens de verkiezingscampagne zelf. Voor veel kiezers waren onderwerpen als wonen en zorg van groot belang, maar het was vaak niet duidelijk welke partij daar het beste of meest concreet plan voor had. Het Nationaal Kiezersonderzoek wordt al sinds 1971 uitgevoerd. Voor deze editie zijn meer dan 6000 Nederlanders bevraagd naar hun opvattingen en stemgedrag





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