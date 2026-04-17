Mobiele Flitspaal op 30 km/u-weg in Rotterdam Registreert Duizenden Overtredingen

Een mobiele snelheidscontrolepaal op de Walenburgerweg in Rotterdam, een straat met een maximumsnelheid van 30 km/u, heeft in drie maanden tijd bijna 34.000 boetes uitgeschreven. De gemeente ziet de hoge aantallen, ondanks de daling in de loop der tijd, als een succes voor gedragsverandering en verkeersveiligheid, wat de noodzaak van lagere snelheden in stedelijke gebieden onderstreept.

Voor het eerst heeft een mobiele snelheidscontrolepaal op een straat met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in Rotterdam aanzienlijke resultaten laten zien. In slechts drie maanden tijd registreerde de paal maar liefst 33.971 overtredingen. Dit is de eerste keer dat de gemeente deze specifieke handhavingsmethode inzet op 30 km/u -wegen.

De noodzaak bleek groot, aangezien zelfs vier jaar na de verlaging van de maximumsnelheid van 50 naar 30 kilometer per uur op de Walenburgerweg in Rotterdam-Noord, er nog steeds structureel te hard werd gereden. De 30 km/u-zone werd hier in 2022 ingevoerd, met duidelijke verkeersborden en markeringen op het wegdek. Desondanks bleven er klachten komen van bewoners en ondernemers over hardrijders. Om deze situatie aan te pakken, werd besloten een mobiele flitspaal te plaatsen. Voor veel automobilisten kwam deze onverwacht. Duizenden ontvingen een boete van minimaal 70 euro, en vaak een hoger bedrag, afhankelijk van de gemeten snelheid. Het aantal van bijna 34 duizend overtredingen in drie maanden is aanzienlijk. Verkeerswethouder Pascal Lansink-Bastemeijer beschouwt de resultaten als een succes, ondanks het hoge aantal boetes. Hij stelt dat de cijfers aantonen dat automobilisten leren van hun fouten, wat blijkt uit een sterke daling in het aantal overtredingen in korte tijd. In januari, de eerste maand van de handhaving, werden ongeveer 16 duizend automobilisten geflitst, wat neerkomt op één op de dertien voertuigen. In maart was dit aantal gedaald tot 5600, oftewel één op de 45 voertuigen. Ivo van der Bruggen van het Openbaar Ministerie (CVOM) beaamt dat deze ontwikkeling wenselijk is. Hij legt uit dat de dalende trend bewijst dat weggebruikers hun rijgedrag aanpassen, wat het primaire doel is van de inzet van de flexflitser. Automobilisten die vanaf 37 km/u reden, ontvingen een boete van ruim 70 euro. Puur gebaseerd op dit minimale boetebedrag, heeft de flitspaal de gemeente al meer dan 2 miljoen euro opgeleverd. In werkelijkheid zal dit bedrag hoger uitvallen, aangezien de boetes oplopen bij hogere snelheden. Wie rond de 50 km/u reed, kon rekenen op een boete van bijna 300 euro. Overtredingen op 30 km/u-wegen worden strenger bestraft dan op 50 km/u-wegen. Dit komt doordat op wegen met een lagere maximumsnelheid fietsers en voetgangers zich dichter bij het autoverkeer bevinden. Wanneer automobilisten daar de regels overtreden, ontstaat er een direct gevaar voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat de inzet van de flitspaal niet primair gericht is op het genereren van inkomsten, maar op het stimuleren van gedragsverandering. In een drukke stedelijke omgeving is het cruciaal dat weggebruikers rekening houden met elkaar en gezamenlijk de verkeersveiligheid waarborgen, zodat iedereen veilig thuis kan komen. Rotterdam is voornemens om in steeds meer straten de maximumsnelheid te verlagen naar 30 km/u. Alleen al vorig jaar zijn er 115 straten bijgekomen die onder deze zone vallen. Deze maatregel is ingegeven door de verkeersveiligheid, aangezien het aantal verkeersslachtoffers blijft stijgen en er jaarlijks doden te betreuren zijn. De meeste ongevallen vinden nog steeds plaats op 50 km/u-wegen, met name bij aanrijdingen tussen auto's en fietsers, e-bikers, scooters of voetgangers. Bij een snelheid van 30 km/u is de kans op ernstig letsel of overlijden aanzienlijk kleiner. Dat automobilisten nog moeten wennen aan deze lagere snelheden, wordt duidelijk door het hoge aantal boetes. De gemeente werkt er tevens aan om het rijden binnen 30 km/u-zones te vergemakkelijken door middel van weg aanpassingen, met de verwachting dat dit na verloop van tijd normaliseert naarmate het aantal 30 km/u-zones toeneemt. Na drie maanden is de mobiele flitspaal op de Walenburgerweg verwijderd. De gemeente onderzoekt momenteel of het effect van de tijdelijke handhaving blijvend is. De flexflitser zal in de toekomst op andere 30 km/u-wegen worden ingezet, al is de specifieke locatie nog niet bekend





