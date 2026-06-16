Mobiele flitspaal in Gaanderen beschadigd na vele duizenden boetes

Een mobiele flitspaal in Gaanderen is beschadigd door het plakken van blauwe stickers op de camera's. De paal had in korte tijd bijna 15.000 snelheidsovertredingen opgeleverd. De daad levert gemengde reacties op in de lokale gemeenschap, terwijl politie en justitie nog op zoek zijn naar de dader.

De mobiele flitspaal in Gaanderen , welke in zo'n vijf weken bijna vijftienduizend boetes voor overtredingen heeft opgeleverd, is beschadigd. Blauwe stickers zijn op de camera's van de zogenaamde flexflitser geplakt.

Rond middernacht van maandag deelde een anonieme persoon een foto van deze beschadigde flitspaal in een lokale Facebookgroep. De foto was voorzien van de vraag of iemand de flitskast had vernield, vergezeld van lachende emoticons. De reacties van Gaanderse inwoners zijn verdeeld. Vel zijn enthousiast en prijzen de dader als een held, anderen zijn terughoudend en wijzen op het gevaar van overmatig snel rijden.

Een commentator merkt op dat de heldenstatus verdwijnt als iemand door te hard rijden letsel oploopt, en stelt voor om simpelweg verkeerslichten te plaatsen zodat de flitspaal overbodig wordt. Volgens een andere Facebookreactie zou de politie beelden hebben verzameld en zou de dader inmiddels zijn geïdentificeerd. De politie heeft echter geen melding van vandalisme ontvangen. Het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM), verantwoordelijk voor verkeerszaken, verklaart dat het niet op de hoogte is van eventuele beschadigingen aan de paal.

Het parket, gevestigd in Utrecht, kan op dit moment niet naar de locatie in Gaanderen verhuizen. Het CVOM was nog niet in staat te beantwoorden of er nog wel overtredingen via de beschadigde flitspaal worden geregistreerd





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gaanderen Flitspaal Vandalisme Snelheidsovertreding Facebook Politie Openbaar Ministerie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Diverse incidenten zondag 14 juni: graafkraan brand, steekpartij en verkeersongelukkenOp zondag 14 juni vond in Rotterdam, Schiedam en Zevenhuizen een reeks incidenten plaats: een graafkraan brandt uit bij een benzinestation, een jongere wordt stekende verwondingen aangericht in de Linker Rottekade, een vrouw wordt zwaargewond aangereden op de Lorentzlaan en een scooterrijder botst met twee kinderen op de Groene Hilledijk. Alle incidenten werden door hulpdiensten behandeld en de politie onderzoekt de oorzaken.

Read more »

Curaçao opent WK met een lach en een traan: 'Dit moment vergeten we nooit meer'Curaçao beleefde gisteren zijn debuut als WK-land met dubbele gevoelens met een 7-1 nederlaag. Viervoudig wereldkampioen Duitsland was zoals verwacht flink wat maatjes te groot, maar het Antilliaanse doelpunt zorgde voor een historisch moment van trots voor het Caraïbische eiland.

Read more »

Militair gewond na explosie op vliegbasis Woensdrecht tijdens afscheidsfeest met alcoholEen militair raakte gewond bij een explosie op vliegbasis Woensdrecht tijdens een afscheidsfeest waarbij gasflessen in een vuurkorf werden gegooid. Volgt uit een rapport over wangedrag onder invloed van alcohol. Defensie benadrukt het belang van een sterk alcoholbeleid.

Read more »

Mobiele flitspaal zorgt voor bonnenregen: 13.438 hardrijders betraptDe beruchte flexflitser in Gaanderen draait overuren. In ruim vijf weken tijd werden aan de Rijksweg 13.438 snelheidsovertredingen geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie.

Read more »