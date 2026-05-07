Mischa Bredewold wint vijfde etappe Vuelta Femenina, Lotte Kopecky behoudt leiderstrui

Mischa Bredewold heeft de vijfde etappe van de Vuelta Femenina gewonnen, terwijl Lotte Kopecky de rode leiderstrui behoudt. De Nederlandse renster sprong als eerste over de finishlijn in Astorga na een rit van 119,6 kilometer. Kopecky, die een dag eerder nog de ritwinnaar was, werd tweede en hield daarmee de leiding in het algemeen klassement. De Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als derde. Bredewold, die normaal de sprints opent voor Kopecky, kreeg de kans om zelf te winnen en maakte daar dankbaar gebruik van. 'Dit is een droomscenario dat we vanochtend besproken hadden', zei Bredewold. Met haar tweede plaats verzamelde Kopecky genoeg punten om ook de groene puntentrui over te nemen van Franziska Koch. De zesde etappe van vrijdag belooft spannend te worden met een finish op een klim van de eerste categorie.

De vijfde etappe van de Vuelta Femenina is met glans gewonnen door de Nederlandse Mischa Bredewold . De renster, die normaal gesproken de sprints opent voor haar ploeggenote Lotte Kopecky , sprong ditmaal als eerste over de finishlijn in Astorga na een rit van 119,6 kilometer.

Kopecky, die een dag eerder nog de ritwinnaar was, moest zich genoegen nemen met de tweede plaats, maar hield daardoor wel de rode leiderstrui vast die ze woensdag had veroverd. De Italiaanse Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco) eindigde als derde achter het SD Worx-duo. Kopecky liet in de laatste meters haar ploeggenote Bredewold winnen, een strategische keuze die resulteerde in een droomscenario.

'Dit was precies wat we vanochtend in de teammeeting hadden besproken, al wisten we dat het moeilijk zou zijn om uit te voeren', vertelde Bredewold na de finish. 'Dat het toch is gelukt, is geweldig. ' Met haar tweede plaats verzamelde Kopecky voldoende punten om ook de groene puntentrui over te nemen van Franziska Koch, die slechts zevende werd in de sprint. De Belgische heeft nu een voorsprong van elf punten.

In het algemeen klassement leidt ze met twaalf seconden voorsprong op de Duitse. De 25-jarige Bredewold staat als beste Nederlandse op de vierde plaats, op 22 seconden van Kopecky. De etappe van León naar Astorga stond in het teken van twee beklimmingen van de derde categorie, wat de Franse Marine Allione, drager van de bolletjestrui, op het idee bracht om op puntenjacht te gaan. Haar vroege aanval samen met ploeggenote Justine Gégu werd echter snel gestopt door het peloton.

Wel kreeg het Spaanse trio Sara Martin, Idoia Eraso en Marina Garau, samen met de Nederlandse Aniek van Alphen en de Franse Alice Coutinho, toestemming om te ontsnappen. De vijf mochten een voorsprong opbouwen, maar die bleef beperkt tot twee minuten. Op de laatste klim haakte Garau af, gevolgd door Coutinho, die echter zes punten pakte en zo de bergtrui overnam van Allione. De overige drie werden 8,7 kilometer voor de finish ingehaald, waarna de ploegen hun sprinttreintjes konden opzetten.

De slotfase werd verstoord door een valpartij in het midden van het peloton, waarbij onder anderen Anna van der Breggen betrokken was. Gelukkig bleef het bij een schrikmoment en kon ze de rit afmaken. In de laatste kilometer moesten de sprinters nog een rotonde nemen. Bredewold en Kopecky gingen rechtsom, terwijl Koch linksom reed, waardoor ze op achterstand begon aan de sprint.

Kopecky leek de sprint makkelijk te kunnen winnen, maar besloot Bredewold de overwinning te gunnen. Bredewold was na afloop ontzettend dankbaar voor de kans die haar team had gegeven.

'We zijn hier vooral voor de sprints van Kopecky, dus het is altijd een puzzel om te zien of ik ook een kans krijg. Ik had deze etappe al op mijn lijstje staan, maar je wilt niet te veel druk op jezelf leggen. Derde of tweede worden en de leiderstrui verliezen, dat wil je natuurlijk niet.

' 'Deze sprint is lastig te rijden zonder lead-out, want je komt met veel snelheid en moet vroeg beginnen. Maar ook niet te vroeg, want richting de finish liep het acht procent op.

' Het plan was dat Bredewold vanuit de lead-outpositie de sprint zou afmaken. 'En als Lotte voelde dat ik het niet zou redden, of er iemand vanachter overheen zou komen, kon zij het opvangen en alsnog een versnelling plaatsen. ' 'Winst als team voelt altijd als een gezamenlijke overwinning, je doet het nooit alleen. De andere meiden hebben hun aandeel geleverd in het terughalen van de kopgroep.

' De zesde etappe van vrijdag begint relatief vlak, maar eindigt op de Les Praeres de Nava, een klim van de eerste categorie met een gemiddelde stijging van 13,4 procent





