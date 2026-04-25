Minutenwijzer Domtoren succesvol teruggeplaatst

Na een val in januari is de minutenwijzer van de Domtoren in Utrecht gisteren teruggeplaatst en extra goed vastgezet. De restauratie was een flinke klus, waarbij de 70 kilo zware wijzer 55 meter omhoog getild moest worden.

De iconische Domtoren in Utrecht straalt weer in volle glorie, nu de minutenwijzer, die in januari onverwachts naar beneden viel, succesvol is teruggeplaatst. De restauratie en herinstallatie van dit monumentale onderdeel was een aanzienlijke uitdaging, die gisteren tot een goed einde is gebracht.

De wijzer, met een gewicht van zeventig kilogram en een lengte van twee meter, werd via de smalle trappen van de toren een indrukwekkende 55 meter omhoog getild. Dit vereiste een zorgvuldige planning en de inzet van ervaren specialisten om de delicate operatie veilig en efficiënt uit te voeren. Na de succesvolle beklimming en positionering werd de wijzer nauwkeurig bevestigd aan de wijzerplaat.

Het beschermende bubbelplastic werd verwijderd en een proefrondje werd gedraaid om te garanderen dat de herstelde wijzer soepel functioneert en geen contact maakt met de uurwijzer. De val van de minutenwijzer, die plaatsvond aan de westelijke zijde van de Domtoren, zorgde in januari voor ophef. Gelukkig raakte niemand gewond, aangezien de wijzer op een lagere verdieping van de toren tot stilstand kwam. Echter, de impact van de val veroorzaakte wel schade aan de wijzer zelf.

Volgens de reparateur, in een interview met RTV Utrecht, was de wijzer 'wat verkreukeld'. Omdat de wijzer vervaardigd is van rood koper, een materiaal dat zich goed laat bewerken, kon de schade effectief worden hersteld en werd de wijzer opnieuw verguld om zijn oorspronkelijke glans te herstellen. Ondanks een grondig onderzoek is de exacte oorzaak van de valpartij tot op heden niet met zekerheid vastgesteld.

De gemeente Utrecht acht het echter aannemelijk dat de moer, die de cruciale verbinding tussen de wijzer en de as vormt, onvoldoende was geborgd. Hierdoor kon de wijzer losraken en vallen. De betreffende moer is helaas nooit teruggevonden, wat het vaststellen van de precieze oorzaak verder bemoeilijkt. Om herhaling te voorkomen, heeft de reparateur een proactieve maatregel getroffen door de moeren van alle vier de wijzers extra vast te draaien.

Bovendien is er een extra borging aangebracht in de vorm van een dwars geplaatste bout, waardoor de wijzers nu steviger zijn bevestigd en niet meer los kunnen raken. Deze extra veiligheidsmaatregel is aan alle vier de zijden van de Domtoren toegepast, om een maximale zekerheid te garanderen. De restauratie en herinstallatie van de minutenwijzer zijn niet alleen een technisch succes, maar ook een belangrijke stap in het behoud van dit waardevolle monument.

De Domtoren is een symbool van Utrecht en het is essentieel dat deze in goede staat wordt gehouden voor toekomstige generaties. De herstelde wijzer draagt bij aan de herkenbaarheid en de historische waarde van de toren. De Domtoren, een van de meest beeldbepalende monumenten van Nederland, is al eeuwenlang een baken voor de stad Utrecht. De toren, die oorspronkelijk deel uitmaakte van de Domkerk, is een getuige van de rijke geschiedenis van de stad.

De val van de minutenwijzer was dan ook een zorgwekkend incident, niet alleen vanwege de mogelijke schade aan het monument, maar ook vanwege de symbolische betekenis van de toren. De succesvolle herinstallatie van de wijzer is dan ook een reden tot opluchting en trots voor de stad Utrecht. De gemeente heeft de restauratie met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd, waarbij de expertise van ervaren restaurateurs en specialisten is ingeschakeld.

De veiligheid van de toren en de omgeving is te allen tijde gewaarborgd geweest tijdens de werkzaamheden. De Domtoren is nu weer volledig functioneel en geeft aan alle vier de zijden de juiste tijd aan. Dit is niet alleen belangrijk voor de bewoners van Utrecht, maar ook voor de vele toeristen die jaarlijks de stad bezoeken. De Domtoren is een populaire attractie en de herstelde wijzer draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de stad.

De gemeente Utrecht is vastbesloten om de Domtoren te blijven onderhouden en te beschermen, zodat deze ook in de toekomst een baken kan blijven voor de stad





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Domtoren Utrecht Minutenwijzer Reparatie Restauratie Monument

United States Latest News, United States Headlines

