Ministerie wil strengere norm voor asbest in speelzand

Het Ministerie van Volksgezondheid wil de norm voor de hoeveelheid asbest in speelzand aanpassen na onderzoek van het RIVM. De huidige wetgeving beschermt, maar een lagere norm moet de risico's verder minimaliseren. Ouders hoeven speelzand niet te mijden, volgens het ministerie.

Het Ministerie van Volksgezondheid is van plan om de norm voor de toegestane hoeveelheid asbest in speelzand aan te scherpen. Dit werd bevestigd door een woordvoerder van het ministerie als reactie op vragen van de NOS. De aanleiding voor deze maatregel is het recente onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM ) naar de gezondheidsrisico's die verbonden zijn aan speelzand dat asbest bevat.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) concludeerde op basis van hetzelfde onderzoek dat kinderen mogelijk een gezondheidsrisico lopen als ze langdurig spelen met speelzand dat een hogere asbestconcentratie heeft dan momenteel wettelijk is toegestaan. Als het zand voldoet aan de huidige norm, wordt het gezondheidsrisico volgens de NVWA als 'verwaarloosbaar' beschouwd. De toezichthouder oordeelde dat de huidige wetgeving 'voldoende bescherming biedt', maar het ministerie ziet ruimte voor verbetering om de veiligheid te maximaliseren.\De NVWA heeft in totaal 106 producten geanalyseerd die speelzand bevatten, waaronder speelgoed met zandvulling. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat het merendeel van het onderzochte speelzand geen of slechts zeer geringe hoeveelheden asbest bevatte. Echter, ondanks deze bevindingen, is het ministerie vastbesloten om de regels voor de toegestane asbestconcentratie in speelgoed te verstrengen. De woordvoerder benadrukt dat het, zelfs met een aangescherpte norm, nog steeds mogelijk zal zijn om speelzand te produceren. Het voornaamste doel van de aanpassing is om het gezondheidsrisico voor kinderen verder te minimaliseren. Het ministerie heeft het RIVM gevraagd om, mede op basis van de bevindingen van het onderzoek, een voorstel te formuleren voor een nieuwe, lagere norm voor de aanwezigheid van asbest in speelgoed. Het RIVM heeft in een reactie aangegeven dat het in principe 'altijd onwenselijk is dat er asbest aanwezig is in speelzand of ander speelgoed', waarmee de urgentie van de situatie wordt onderstreept.\Op dit moment is de Europese regelgeving van toepassing, die toestaat dat speelzand tot maximaal 0,1 procent asbest bevat. Het ministerie is van plan om de voorgestelde nieuwe, lagere norm te presenteren binnen een werkgroep die de Europese Commissie adviseert over chemische stoffen. De verwachting is dat er voor de zomer van 2027 een advies zal liggen voor een nieuwe norm, dat vervolgens door de Europese Commissie kan worden omgezet in wetgeving. Het ministerie benadrukt dat het in de tussentijd niet noodzakelijk is om het gebruik van speelzand te vermijden. De woordvoerder erkent dat ouders wellicht de voorkeur geven aan alternatieven, met name gezien de ruime keuze aan ander speelgoed. Desondanks stelt het ministerie, op basis van de huidige onderzoeksresultaten, dat er geen reden is om het spelen met speelzand af te raden. Het gezondheidsrisico van asbest wordt voornamelijk gevormd door het inademen van de vezels, wat na verloop van tijd kan leiden tot ernstige aandoeningen zoals longkanker en mesothelioom, een zeldzame vorm van asbestkanker. Het inslikken van asbest of contact met de huid vormt in principe geen direct gezondheidsrisico. Het is wel belangrijk te beseffen dat kleine hoeveelheden asbest in de buitenlucht voorkomen, waardoor we allemaal dagelijks een geringe hoeveelheid inademen





