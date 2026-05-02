Ministerie blokkeert verplichte dagelijkse beweging op scholen, rechtszaak dreigt

Het ministerie van OCW heeft op het laatste moment een verplichting voor scholen om dagelijks beweging in het curriculum op te nemen teruggetrokken. Neuropsycholoog Erik Scherder en Defence for Children overwegen juridische stappen tegen de staat, omdat zij de gezondheid van kinderen onvoldoende beschermd achten. Er zijn in Nederland 400.000 kinderen met overgewicht.

Het ministerie van Onderwijs , Cultuur en Wetenschap heeft een verplichting voor scholen om dagelijks beweging in het curriculum op te nemen onverwacht geblokkeerd, zo blijkt uit recent onderzoek van KRO-NCRV’s Pointer.

Deze beslissing komt nadat het Landelijk Expertisecentrum voor het curriculum (SLO) ‘dagelijks bewegen’ had opgenomen in de kerndoelen voor het basisonderwijs, de fundamentele leerdoelen waaraan alle scholen moeten voldoen. De opname volgde op anderhalf jaar van intensieve overleg en voorbereiding, maar slechts twee dagen voor de definitieve vaststelling trok het ministerie de stekker eruit. Deze abrupte wending heeft geleid tot verontwaardiging en juridische overwegingen.

Neuropsycholoog Erik Scherder, een fervent pleitbezorger voor de positieve effecten van beweging op de ontwikkeling van kinderen, overweegt samen met Defence for Children een rechtszaak aan te spannen tegen de staat. Scherder en Defence for Children stellen dat de gezondheid van kinderen onvoldoende wordt beschermd door dit besluit. De zorgen zijn niet ongegrond, aangezien Nederland te kampen heeft met een groeiend probleem van overgewicht bij kinderen.

Momenteel hebben ruim 400.000 kinderen in Nederland overgewicht, en dit aantal is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Een belangrijke factor die hieraan bijdraagt, is het gebrek aan voldoende beweging. De beslissing van het ministerie staat in schril contrast met de wetenschappelijke consensus over het belang van beweging voor de fysieke en mentale gezondheid van kinderen. Regelmatige lichaamsbeweging bevordert niet alleen een gezond gewicht, maar heeft ook positieve effecten op de cognitieve functies, de concentratie, de stemming en het zelfvertrouwen.

Door beweging te integreren in het dagelijkse schoolleven, kunnen kinderen deze voordelen ervaren en een gezonde levensstijl ontwikkelen die hen hun hele leven lang zal ondersteunen. Erik Scherder benadrukt dat het niet alleen gaat om het bestrijden van overgewicht, maar om het creëren van een omgeving waarin kinderen optimaal kunnen groeien en bloeien. Hij wijst op het model van de Dynamische School, ontwikkeld door vakleerkracht gymnastiek Nick Keijser, als een ideaalbeeld van een school waar beweging centraal staat.

Defence for Children, een organisatie die zich inzet voor de rechten van kinderen, sluit zich aan bij de zorgen van Scherder. Directeur-bestuurder Carrie van der Kroon benadrukt dat kinderen recht hebben op spelen, gezondheid en ontwikkeling, en dat deze rechten in gevaar komen door het besluit van het ministerie. Ze stelt dat de kindertijd kort is en dat er geen tijd te verliezen is om te investeren in de gezondheid en het welzijn van kinderen.

De organisatie ziet de mogelijke rechtszaak als een noodzakelijke stap om de belangen van kinderen te beschermen. De impact van dit besluit reikt verder dan de schoolbanken. Het raakt ook kinderen die zelf worstelen met hun gewicht en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Daan (8) en Duuk (11), twee jonge kinderen die hun eigen strijd voeren tegen de kilo's, delen hun ervaringen in een podcast.

Hun verhaal illustreert de persoonlijke gevolgen van een gebrek aan beweging en de behoefte aan een omgeving die gezonde keuzes stimuleert. Pointer, het onderzoeksjournalistieke platform van KRO-NCRV, heeft dit onderwerp onder de aandacht gebracht door middel van een uitgebreid onderzoek. Het platform brengt regelmatig reportages uit die nieuwe feiten en inzichten opleveren over belangrijke maatschappelijke thema's.

Pointer is te zien op televisie (NPO 2) en te beluisteren op de radio (NPO Radio 1), en biedt een platform voor kritische journalistiek en maatschappelijke discussie. De blokkade van de verplichte dagelijkse beweging roept vragen op over de prioriteiten van het ministerie van OCW en de mate waarin de gezondheid van kinderen wordt meegenomen in beleidsbeslissingen.

Het is nu aan de rechtbank om te beoordelen of de beslissing van het ministerie in overeenstemming is met de rechten van kinderen en de wetenschappelijke inzichten over het belang van beweging





