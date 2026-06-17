Minister verbiedt Amerikaanse overname van Solvinity vanwege DigiD-risico's

De minister van Economische Zaken heeft een verbod opgelegd op de overname van Solvinity door Kyndryl. Het besluit, genomen op advies van de BTI, is bedoeld om de nationale veiligheid en het publieke belang rond DigiD-infrastructuur te beschermen. Solvinity en Kyndryl zijn teleurgesteld en hebben de zaak voor de rechter gebracht.

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken heeft vorige maand een verbod uitgevaardigd op de overname van het Nederlandse cloud- en infrastructuurbedrijf Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl .

Dit besluit is genomen ter bescherming van het publieke belang, specifiek vanwege mogelijke risico's voor de nationale veiligheid. Volgens een woordvoerster van de minister ligt het verzoek van Solvinity nu bij de rechter, waardoor het ministerie verder niet kan ingaan op de zaak. Solvinity, oorspronkelijk Nederlands maar sinds 2020 in Britse handen, levert cruciale infrastructuur voor DigiD, de digitale identiteitsdienst van de overheid.

Experts uitten zorgen dat na een Amerikaanse overname de Amerikaanse overheid in bepaalde gevallen toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens zou kunnen opvragen. Het Bureau Toetsing Investeringen (BTI), de toezichthouder die onderzoek deed naar de overname, adviseerde het verbod. Minister Adriaansens benadrukt dat het ingrijpen in de markt een zwaar middel is, maar noodzakelijk omdat de risico's voor de nationale veiligheid niet weg te nemen waren en het publieke belang niet kon worden gegarandeerd.

Kyndryl, de Amerikaanse koper, liet weten 'uiterst teleurgesteld' te zijn over het verbod. De zaak loopt nu via de rechter





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Solvinity Kyndryl Digid Overnameverbod Nationale Veiligheid Bureau Toetsing Investeringen BTI Micky Adriaansens

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Minister Karremans is niet van plan om grote delen Waddennatuur af te sluiten, zegt hij in Den HelderActievoerders van met name Terschelling en Texel reisden naar Den Helder om de minister op te wachten bij de ingang van de jaarlijkse Toogdag voor de Wadden.

Read more »

Nederlandse vleesindustrie belooft verbeteringen in werkomstandighedenBranda organisatie VleesNL geeft toezeggingen over arbeidsomstandigheden voor arbeidsmigranten in slachthuizen en vleesverwerking, terwijl vakbond FNV sceptisch blijft en uitzet over uitzendverbod en uitbuiting. Minister Vijlbrief staat onder druk, Duitse voorbeeld wordt genoemd

Read more »

Vleesindustrie belooft verbeteringen maar vakbond is sceptischDe Nederlandse vleesindustrie belooft opnieuw betere werkomstandigheden, maar vakbond FNV en bemiddelaars zijn sceptisch. Minister Vijlbrief dreigt met een uitzendverbod als er geen verbeteringen komen.

Read more »

Minister: misleidende cijfers speelden geen rol bij toelating zelfrijdende TeslaTesla heeft misleidende cijfers aangeleverd om goedkeuring te krijgen, maar volgens minister Karremans staat de veiligheid van de auto niet ter discussie.

Read more »