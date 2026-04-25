Minister Harbers zet in op minimumleeftijd en fatbikevrije zones

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat kondigt maatregelen aan om de problemen met fatbikes aan te pakken, waaronder een minimumleeftijd voor bestuurders en de mogelijkheid voor gemeenten om fatbikevrije zones in te stellen. De aanpak volgt uit een zorgwekkende stijging van het aantal ongevallen en overlast veroorzaakt door deze snelle elektrische fietsen.

De aanpak van de toenemende problemen met fatbikes krijgt nu concrete vorm. Minister Mark Harbers (voorheen Karremans) van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangekondigd dat er daadwerkelijk gewerkt wordt aan de invoering van een minimumleeftijd voor bestuurders van deze snelle elektrische fiets en.

Deze stap komt voort uit een groeiende bezorgdheid over de verkeersveiligheid, met name onder jongeren, en de overlast die fatbikes veroorzaken in stedelijke gebieden. De minister benadrukt dat het aantal ongevallen met fatbikes zorgwekkend stijgt en dat er behoefte is aan maatregelen om de situatie te verbeteren. Naast de minimumleeftijd overweegt Harbers het creëren van een wettelijke basis voor fatbikevrije zones.

Gemeenten, zoals Enschede, hebben al dergelijke zones ingesteld, maar een landelijke wettelijke basis zou gemeenten meer mogelijkheden bieden om binnensteden en winkelgebieden veiliger te maken voor voetgangers en andere weggebruikers. Het doel is om een omgeving te creëren waarin mensen zich veilig voelen en de overlast van fatbikes wordt geminimaliseerd. De minister erkent dat het definiëren van een fatbike een complexe uitdaging is.

Fabrikanten zijn creatief in het ontwerpen van modellen die de grenzen van de huidige definities opzoeken, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van zogenaamde 'skinnybikes'. Dit maakt het lastig om een eenduidige en waterdichte definitie te hanteren. Om dit probleem aan te pakken, heeft Harbers een onderzoeksbureau ingeschakeld om te onderzoeken hoe de fatbike op een praktische manier kan worden onderscheiden van een reguliere elektrische fiets.

De minister geeft aan dat het streven naar een perfecte definitie tot stilstand kan leiden, terwijl de problemen zich in de praktijk blijven voordoen. Hij hoopt op een wettelijke omschrijving die in ieder geval voor 80 tot 90 procent van de fatbikes toepasbaar is. De minister is zich bewust van het feit dat de aanpak van fatbikes waarschijnlijk een voortdurend spel van kat en muis met fabrikanten zal zijn.

Hij verwacht dat fabrikanten zullen proberen om nieuwe definities te omzeilen door hun ontwerpen aan te passen. Desondanks geeft Harbers aan dat hij liever de kat is in dit spel, wat aangeeft dat hij vastbesloten is om de problemen met fatbikes aan te pakken. De minister benadrukt het belang van een pragmatische aanpak en het vinden van een balans tussen het waarborgen van de verkeersveiligheid en het niet onnodig beperken van de vrijheid van fabrikanten en gebruikers.

De komende periode zal de focus liggen op het onderzoek naar een duidelijke definitie van de fatbike en het voorbereiden van de wetgeving voor de minimumleeftijd en de fatbikevrije zones. Het is de verwachting dat deze maatregelen zullen bijdragen aan een veiliger en leefbaarder verkeersbeeld in Nederland. De minister roept gemeenten op om actief mee te denken over de invulling van de fatbikevrije zones en om hun ervaringen te delen.

Een goede samenwerking tussen het Rijk en de gemeenten is essentieel voor een succesvolle aanpak van de problematiek rondom fatbikes. De minister is ervan overtuigd dat met een gezamenlijke inspanning de verkeersveiligheid kan worden verbeterd en de overlast van fatbikes kan worden verminderd





