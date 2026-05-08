Millwall-Hull: Oud-Eredivisie-speler voor beide ploegen, geen spektakelstuk

Bij de wedstrijd tussen Millwall en Hull stond er weinig op het spel. Beide ploegen hielden elkaar in bedwang. De kansjes vielen bij Hull, maar die bleef er uiteindelijk niet uit. De winnaar van dit duel neemt het op Wembley op tegen de winnaar van het tweeluik tussen Southampton en Middlesbrough. De eerste landstitel in clubgeschiedenis

Bij Millwall , dat als derde eindigde in het Championship en daardoor mogelijk de favoriet is voor promotie, begon Camiel Neghli in de basis. De voormalig speler van Sparta is een van de sterkhouders van Millwall en was dit seizoen bij negen doelpunten betrokken.

Ook bij Hull was er een oud-Eredivisie-speler actief. Op doel kwam voor beide ploegen veel op het spel en dat was terug te zien in het veld. Hull, dat zesde eindigde op het tweede niveau van Engeland, kwam wel vroeg tot een kans met Mohamed Belloumi, maar daar bleef het verder ook bij in de eerste helft. Ook na rust werd het geen spektakelstuk.

Beide ploegen hielden elkaar in bedwang, waardoor het geen vermakelijke wedstrijd werd. Neghli probeerde het nog wel een keer van afstand, maar raakte de paal. Vlak voor tijd dacht Millwall toch nog op voorsprong te komen, maar er werd net daarvoor een overtreding gemaakt, waardoor het doelpunt werd afgekeurd. Hierdoor bleef het bij 0-0.

Maandag spelen beide ploegen weer tegen elkaar. De winnaar van dit duel neemt het op Wembley op tegen de winnaar van het tweeluik tussen Southampton en Middlesbrough.





