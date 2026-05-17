Miljoenen euro's goedkoper horloge leidt tot chaos in Mall of the Netherlands

Het Zwitserse horlogeconcern Swatch roept klanten via sociale media op niet in grote drommen naar de winkels te komen voor hun nieuwe horloge, dat is uitgebracht met het luxemerk Audemars Piguet. Eerder op zaterdag moesten meerdere Swatch-winkels verspreid over de wereld noodgedwongen worden gesloten door een overweldigende toestroom van mensen. Ook in Nederland waren enkele winkels gesloten en moest de politie ingrijpen door mensen weg te sturen. De hoge belangstelling voor de nieuwe horloges was voor de prijs waarvoor ze worden verkocht.

Het Zwitserse horlogeconcern Swatch roept klanten via sociale media op niet in grote drommen naar de winkels te komen voor hun nieuwe horloge, dat is uitgebracht met het luxemerk Audemars Piguet .

Zaterdag moesten meerdere Swatch-winkels verspreid over de wereld noodgedwongen worden gesloten door een overweldigende toestroom van mensen. Ook in de Mall of the Netherlands in Leidschendam ontstond chaos. Volgens het bedrijf is alle haast nergens voor nodig, want de zogeheten Royal Pop Collection blijft nog maanden beschikbaar.

'Om de veiligheid van zowel onze klanten als ons personeel in de Swatch-winkels te waarborgen, vragen we u vriendelijk om niet massaal naar onze winkels te komen om dit product te bemachtigen', citeert het ANP uit een verklaring die het bedrijf heeft gedeeld. 'In sommige landen kunnen wachtrijen van meer dan vijftig personen niet worden toegestaan en kan de verkoop tijdelijk worden stopgezet. In Nederland bleven zaterdag ook enkele Swatch-winkels dicht.

Ook moest de politie ingrijpen door mensen weg te sturen, zoals in de Mall of The Netherlands. Tientallen agenten waren nodig Het Leidschendamse winkelcentrum laat via Facebook weten dat de horlogewinkel in ieder geval dit weekend gesloten blijft.

'Raadpleeg de officiële Swatch-kanalen voor toekomstige updates', is het advies. De reden dat er zoveel mensen op de Swatch-zaken afkomen, was de nieuwe horlogecollectie. Swatch heeft goedkopere, plastic versies gemaakt van Audemars Piguet-horloges die tienduizenden euro's kosten. De horloges kosten enkele honderden euro's.

Wie dat wil kan ze waarschijnlijk voor een veel hoger bedrag doorverkopen. In Frankrijk zijn exemplaren volgens BFM TV al op tweedehandsplatforms gespot voor meer dan 2000 euro, meer dan vier keer hun oorspronkelijke prijs





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Swatch Audemars Piguet Royal Pop Collection Chaos Secondhand Platforms Overweldigende Toestroom

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hormonale aandoening die miljoenen vrouwen treft krijgt nieuwe naamPolycysteus ovarium syndroom (PCOS) heet voortaan Polyendocrien metabool ovarium syndroom (PMOS).

Read more »

Dit Rotterdamse sportteam trekt miljoenen kijkers, behalve in RotterdamRotterdam wordt de uitvalsbasis van een miljoenencompetitie die wereldwijd honderden miljoenen kijkers trekt.

Read more »

Poep, pies en graffiti: Utrechtse ondernemer dient schadeclaim na chaos rond Swatch-actieDe Utrechtse ondernemer Daan Broekman, bekend van De Rode Winkel en herenmodezaak Broekman, gaat een claim indienen na de chaos die gisteren ontstond rond de introductie van een nieuw Swatch-horloge.

Read more »

Poep, pies en graffiti: Utrechtse ondernemer dient schadeclaim in na chaos rond Swatch-actieDe Utrechtse ondernemer Daan Broekman, bekend van De Rode Winkel en herenmodezaak Broekman, gaat een claim indienen na de chaos die gisteren ontstond rond de introductie van een nieuw Swatch-horloge.

Read more »