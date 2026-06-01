Militaire voertuigen rijden door Drenthe voor grootste landmachtoefening

Nederlandse militairen oefenen met voertuigen en nieuwe technologieën voor de grootste landmachtoefening van het jaar. De oefening is onderdeel van een Nederlands-Duits tankbataljon en wordt geleid door generaal Remco van Ingen.

Kijk niet vreemd op als je de komende dagen grote militaire voertuigen ziet rijden. Tot en met vrijdag gaan zo'n 2.000 voertuigen naar Duitsland voor de grootste Nederlandse landmachtoefening van het jaar.

Op de kazerne in Havelte was vanochtend het startsein voor de oefening, waar 7.000 militairen aan meedoen. Onder meer de 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte doet hieraan mee. Dat is de zwaarste gevechtsbrigade van ons land, met ook de zwaarste voertuigen. Het is onderdeel van een Nederlands-Duits tankbataljon.1.500 militairen van de brigade trekken naar Duitsland om daar te oefenen.

Onder wie ook generaal Remco van Ingen. Deze oefening is voor ons uniek, omdat de brigade in zijn geheel gaat meeoefenen. De hele brigade van 3.000 man mag dan niet in Duitsland zijn, maar indirect gebeurt dat wel. In een computersimulatie wordt virtueel de hele brigade ingezet.

Colonne militaire voertuigen is start van grootste landmachtoefening De oefening is dan ook veel meer dan alleen een gevecht. Er wordt veel geoefend met nieuwe ontwikkelingen, zoals drones en er wordt veel gebruik gemaakt van simulaties. Zo zijn alle voertuigen uitgerust met sensoren. Op digitale kaarten kunnen de commandanten dan op afstand zien waar alle voertuigen zich bevinden.

Zij kunnen met die sensoren onder meer hindernissen opleggen, zoals een mijnenveld. Ga je daar met een voertuig overheen, dan stopt de auto. De militair hoort vervolgens via de intercom dat de oefening er voor hem of haar opzit. Het gaat er niet om wat goed gaat, het gaat er juist om om te leren, zegt Van Ingen.

Het doel is om terrein terug te veroveren op een vijand. Dat lukt niet alleen door bommen te gooien of door onbemande voertuigen. Dan heb je mensen aan de grond nodig. Daar is deze 43 Gemechaniseerde Brigade uitermate geschikt voor.

Maar om er te vechten, moet je er eerst komen. Daarom rijden de komende dagen heel wat militaire voertuigen door het land, ook door Drenthe. Vanochtend vertrokken vanuit Havelte meerdere colonnes richting 't Harde. Daar gaan ze op de trein naar Duitsland.

En dus niet via station Steenwijk, wat normaal de opstapplaats is voor de brigade. De brigade bepaalt niet waar ze op de trein gaat. Er ontstaat een plan, en dit plan maakt dat wij naar 't Harde moeten. Vanuit de kazerne in Havelte rijden tientallen militairen voertuigen naar 't Harde.

De komende tijd zijn er nog genoeg kansen om ander materiaal te zien. Zo gaat de 13e Brigade vanuit Oirschot via Assen naar Duitsland. In onze provinciehoofdstad is een rustplaats, voor de 700 voertuigen en de bijbehorende militairen. Daarnaast gaan er nog eens 425 voertuigen via de Afsluitdijk naar Duitsland en 900 voertuigen van meerdere eenheden via Twente.

Door alle colonnes over het land te verspreiden, wil Defensie overlast op de wegen beperken. Dit is ook voor de chauffeurs best wel spannend. Want ze rijden hier niet alledaags mee op de snelwegen. Voor weggebruikers kan het ook best spannend zijn als je ze tegenkomt.

Ook wordt er veel 's nachts of buiten de spits gereden. Alles bij alles maakt dat het een grote operatie is. Voor Nederland is dit bijzonder, zegt Jos Dirkx, directeur Operatiën Koninklijke Landmacht. Niet alleen qua omvang, maar ook omdat er met zo veel verschillende nieuwe middelen wordt gewerkt.

Het is volgens hem ook een noodzakelijke oefening, gezien de oorlog in Oekraïne. De NAVO moet zich voorbereiden. Het bondgenootschap doet dat. Nederland dus ook, nu samen met Duitsland





