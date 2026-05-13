Militaire parade op het Rode plein: geschiedenis en betekenis

De militaire parade op het Rode plein is een jaarlijks terugkerend fenomeen dat de overwinning op de nazi's viert. Hoewel er geen tanks en raketten mee rollen, blijft de parade een uiting van kracht, nationale trots of ceremonieel. De parade heeft altijd twee functies: herdenken van de Grote Vaderlandse Oorlog en propaganda. Het fenomeen van de militaire parade is echter veel ouder en heeft zijn oorsprong in het drillen en marcheren van soldaten in de oudheid.

Sobere militaire parade op het rode plein ; de geschiedenis van het marcherenPoetin hield zijn jaarlijkse militaire parade die de overwinning op de nazi's viert. Dit jaar was het echter een karig feestje, omdat er geen tanks en raketten mee rolden.

Heeft een parade nog wel zin als je de grootste wapens niet kunt laten zien, en waar komt dat fenomeen van de militaire parade eigenlijk vandaan? Het rode plein oogde leeg zonder vulling van de tanks.

‘Het is niet dat ze er niet zijn, want ze staan allemaal in de depots. Volgens Rusland zijn ze niet vertoond om operationele redenen en mogelijk Oekraïens terrorisme, maar ik denk dat dit het teken is dat de oorlog ook Moskou zo langzamerhand raakt. Oorlog heeft nooit winnaars en daar zien we hier een van de consequenties van. ’ Dat zegt oud-commandant van de landmacht Mart de Kruif, ook bekend van de podcast Veldheren Historisch.

De parade op het Rode plein heeft altijd twee functies: enerzijds de Grote Vaderlandse Oorlog herdenken, anderzijds is het propaganda. Het narratief is: wij worden aangevallen door het Westen, maar wij geven nooit op. De parade is dus vooral voor de eigen bevolking bedoeld stelt De Kruif





NPORadio1 / 🏆 7. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Militaire Parade Rode Plein Oorlog Propaganda Drillen Marcheren Soldaten Oorlogshistorie Nederlandse Geschiedenis Nederlandse Stadhouder Nederlandse Legeraanvoerder Nederlandse Architectuur Nederlandse Veteranendefilé Franse Geschiedenis Russische Geschiedenis Chinese Geschiedenis Noord-Koreaanse Geschiedenis Autoritaire Landen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Van Horinees naar Indonesische clubheld: 'Een grote smet op mijn carrière'In VP's Avonturiers spreekt VoetbalPrimeur met een in Nederland bekende voetballer die buiten de landsgrenzen actief is. Hoe gaat het er in verschillende uithoeken van de wereld aan toe, zowel op voetballend als menselijk vlak? Het komt allemaal voorbij.

Read more »

Breda: de grote evacuatie van mei 1940In mei 1940 vluchtten zo'n 60.000 inwoners van Breda op de vlucht uit angst voor het oprukkende Duitse leger. Historicus Sanne Stevens schrijft in haar boek 'Hoe een stad de benen nam' en waarom dat verhaal nog altijd relevant is. Stevens onderzoekt de evacuatie en de gevolgen ervan.

Read more »

Oud-stafchef van Zelensky aangeklaagd in grote corruptiezaakHij zou met een groep invloedrijke Oekraïeners geld hebben witgewassen via luxe woningen.

Read more »

Lozano niet in deshidratatie geraakt na aftocht van San DiegoHoewel PSV-aanvaller Lozano enkele maanden geen wedstrijden meer speelde, bleef hij in goede gezondheid.

Read more »