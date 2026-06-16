Militaire ongeval tijdens grootste landmachtoefening Fighter Lion in Duitsland

Tijdens de grootschalige oefening Fighter Lion in Duitsland raakte een militair van de 43 Gemechaniseerde Brigade gewond bij een botsing tussen twee pantserwielvoertuigen. De gewonde werd medisch behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. De oefening, waarbij zo'n 7.000 militairen deelnemen, duurt tot begin juli en richt zich op grootschalig conflict met nieuwe technologieën.

Een militair van de 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte is gewond geraakt bij de oefening Fighter Lion in het Duitse Munster. Dat gebeurde tijdens een botsing van een Boxer-pantserwielvoertuig en een Fennek -verkenningswielvoertuig.

Direct na het ongeluk zijn medische hulpverleners ingezet. Ook zijn civiele hulpdiensten gealarmeerd. De betrokken militairen zijn ter plaatse behandeld en aansluitend voor verdere medische zorg overgebracht naar een ziekenhuis. De gewonde militairen zijn niet in levensgevaar geweest en hebben zelf hun naasten geïnformeerd, laat Defensie op hun website weten.

Fighter Lion is met circa 7.000 militairen de grootste oefening van de Koninklijke Landmacht in 2026. Tijdens de oefening trainen eenheden in Nederland en Duitsland het optreden in een grootschalig conflict. Hierbij staan de inzet van nieuwe technologieën, drones, artillerie, commandovoering en logistieke en geneeskundige ondersteuning centraal. De oefening gaat door en duurt nog tot begin juli





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