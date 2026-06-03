Militaire oefening in Oirschot en Vredepeel

Militaire colonnes stromen uit de kazernes in Oirschot en Vredepeel. Nieuw dit jaar zijn een anti-drone-net en een antidrone-deken bij de poort. Generaal Stefan Linders is commandant van de 13 Lichte Brigade.

Hulp bij lezen Sinds woensdagavond stromen er militaire colonnes de kazernes uit in Oirschot en Vredepeel. Geweren, pistolen en raketten. Alles gaat mee op deze grootse landmachtoefening in twintig jaar.

Maar er verandert zo veel op het slagveld dat het nauwelijks bij te benen is. Nieuw dit jaar in de bagage zijn een anti-drone-net en een antidrone-deken. Bij de poort is het aan het begin van deze woensdagavond opvallend stil. Pas na een rondje rijden zie je waar iedereen is.

Verspreid over het hele kazerneterrein stellen stukjes colonne zich op. Onder bomen, in zijstraten, tussen gebouwen. Steeds zo'n twintig voertuigen maximaal. Gedoseerd in 'pakketjes' om nergens opstoppingen te veroorzaken.

Ook nu ze 's avonds en ' s nachts reizen. Zelfs op het terrein willen ze chaos voorkomen, daarom is er al tien dagen eenrichtingsverkeer. Generaal Stefan Linders zit er net twee weken als commandant van de 13 Lichte Brigade. Pistool en helm aan zijn riem.

Hij mag voorop. Het is een uitdaging om zo veel troepen in korte tijd te verplaatsen. Ik heb veel vertrouwen in de mensen om me heen





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Militaire Oefening Generaal Stefan Linders 13 Lichte Brigade Anti-Drone-Net Antidrone-Deken

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