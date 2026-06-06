Mile Svilar strijdt nog steeds voor het shirt van de Rode Duivels

Mile Svilar, doelman van AS Roma, probeerde alles in het werk te stellen om opnieuw voor België uit te komen. Hij voldoet echter niet aan de voorwaarden van de FIFA om van nationale ploeg te veranderen.

De Rode Duivels kregen vlak voor het WK nog versterking met LOSC Lille-aanvaller Matias Fernandez-Pardo, die uiteindelijk voor België koos in plaats van Spanje. Achter de schermen werd echter ook aan een ander dossier gewerkt, al liep dat niet zoals gehoopt.

Mile Svilar probeerde de voorbije maanden alles in het werk te stellen om opnieuw voor België uit te komen. De doelman, die momenteel uitkomt voor AS Roma en dit seizoen werd uitgeroepen tot beste doelman van de Serie A, zou nog steeds de ambitie hebben om ooit het shirt van de Rode Duivels te dragen. Het probleem ligt echter bij de huidige regelgeving van de FIFA rond 'switchen' tussen nationale teams.

Hoewel Svilar in zijn jeugdjaren voor België uitkwam, speelde hij in 2021 één oefeninterland voor Servië. Daardoor voldoet hij niet aan alle voorwaarden om opnieuw van nationale ploeg te veranderen. Een speler mag enkel van land wisselen wanneer hij jonger was dan 21 jaar op het moment van zijn laatste interland voor zijn vorige land en Svilar was toen al 22.

Volgens het Italiaanse medium heeft de entourage van Svilar de voorbije maanden juridische mogelijkheden onderzocht om alsnog een oplossing te vinden. Die inspanningen kwamen echter te laat om nog uitzicht te bieden op deelname aan het WK. Toch zou de doelman zijn strijd nog niet hebben opgegeven. Volgens de berichten wordt een juridische procedure tegen de huidige interpretatie van de regels niet uitgesloten





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Mile Svilar Rode Duivels FIFA Nationale Ploeg

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