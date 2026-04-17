Milan van Ewijk Droomt van Premier League; Controversiële Wedstrijd Zorgt voor Opschudding

Milan van Ewijk kijkt vol verwachting uit naar het komende seizoen. De rechtsback van Coventry City , die zichzelf in de toekomst wel weer in Nederland ziet spelen, hoopt dan met zijn club te promoveren naar de Premier League . Hij voelt zich er helemaal klaar voor.

De kansen voor Coventry, waar Van Ewijk onder contract staat, zien er uitstekend uit. De club voert momenteel de ranglijst aan in het Championship, met een comfortabele voorsprong van tien punten op de nummer twee, Ipswich Town. Met nog slechts vier wedstrijden te gaan, lijkt promotie bijna zeker. Slechts één punt is er nog nodig om de titel veilig te stellen.

Het had echter ook heel anders kunnen lopen voor Van Ewijk. Afgelopen zomer stond hij namelijk op het punt om de overstap te maken naar VfL Wolfsburg. Een transfer leek destijds zeer reëel. 'Ze hadden me al een lijstje met huizen gestuurd en alles. Maar volgens mij konden ze op het laatst geen budget vrijmaken', aldus de back, die dit seizoen een van de sleutelspelers is onder trainer Frank Lampard bij Coventry.

Dat de voormalige topspeler Van Ewijk steevast een basisplaats gunt, is gezien zijn indrukwekkende statistieken niet verwonderlijk. Dit seizoen heeft hij al acht assists op zijn naam staan. 'Ik heb dromen en ambities die ik wil waarmaken. Ik ben klaar voor de Premier League. Tot nu toe heb ik me overal snel kunnen ontwikkelen en aanpassen. Ook dat niveau kan ik aan.'

Ondanks zijn ambities voor het hoogste niveau in Engeland, sluit Van Ewijk een terugkeer naar de Eredivisie niet uit. 'Ik zie mezelf ooit wel terugkeren in Nederland, om hetzelfde pad terug af te leggen: Heerenveen, ADO, Excelsior Maassluis. Dat lijkt me mooi. De absolute top bereik ik hier, hopelijk.' Ook een avontuur in La Liga behoort tot de mogelijkheden. 'Real Madrid is mijn droomclub.'

De wedstrijd die de gemoederen hoog deed oplopen, was een waar spektakel met een controversiële nasleep. NAC leek zichzelf verder in de nesten te werken met een reeks aan frustrerende momenten. De fans uitten hun ongenoegen over de manier van spelen en de uitkomsten op het veld, waarbij de sympathie voor de club verder leek weg te ebben.

Een fantastische treffer uit een vrije trap werd ontsierd door een vermeende schwalbe, een tactiek die bij veel kijkers op wrevel stuitte. Een overtreding van Rüdiger, die door velen als een duidelijke gele kaart werd beoordeeld, bleef onbestraft, naar verluidt omdat dit de uitkomst van de wedstrijd anders zou hebben beïnvloed. Meer dan tien keer kregen ze een vrije trap toegekend voor situaties waarin de speler zich, zonder duidelijk contact, dramatisch naar de grond wierp met de handen in het gezicht. En dat terwijl er meer dan twintig keer een vrije trap werd toegekend voor andere schwalbes.

Ondanks deze voordelen, wist de ploeg alsnog niet te winnen. Altijd leek de scheidsrechter de ploeg welgezind, maar desondanks werden ze uitgeschakeld in de beker, staan ze negen punten achter in La Liga en vlogen ze er in de kwartfinales van de Champions League al uit. Een bewijs van een rampzalig seizoen voor deze club.

Aan de andere kant maakte Olise een sensationele goal die de wedstrijd definitief besliste. Een absolute klasse prestatie die de spanning nog verder opvoerde. Wat een wedstrijd weer, waarbij drie van de vier kwartfinales in de Champions League absoluut fantastisch waren om te volgen.

De manier waarop Real Madrid uitgeschakeld werd, paste naadloos bij hun eigen vaak gebruikte tactieken. Voor sommigen was er geen heerlijker moment denkbaar dan dit. Men ging helemaal door het dolle heen. En hoe kortzichtig sommigen ook waren, ze konden deze uitkomst niet verdragen. De beschimpingen aan het adres van Real Madrid, die door velen als een teringclub werd bestempeld, waren niet van de lucht. Hahahahahaha, je verwacht het niet hè? Bizar hoeveel pipo's hier Barcelona en Real zogenaamd nog 'supporten'. Hoe kan je daadwerkelijk genieten van dit amateurtoneel, vroeg men zich af. De teleurstelling en frustratie waren voelbaar bij de fans van de betreffende clubs, die met verbazing en ongeloof de gebeurtenissen op het veld aanschouwden





Van Gerwen en Van Veen snel klaar tijdens Premier League in RotterdamIn Ahoy stond speelronde 11 van de Premier League Darts op het programma. Gian van Veen en Michael van Gerwen vlogen er al in de kwartfinale uit.

Nederlandse premier laat zich niet intimideren door Russische dreigementen aan gericht op defensiebedrijfPremier Rob Jetten reageert ontspannen op Russische dreigementen aan het adres van het Hengelose defensiebedrijf Destinus, dat op een lijst van potentiële doelwitten door Dmitri Medvedev stond. Jetten noemt het een intimidatietactiek van Rusland en benadrukt dat Nederland en Oekraïne hun samenwerking juist zullen versterken.

Nederlandse enthousten teleurgesteld: Van Gerwen en Van Veen beiden vroegtijdig uitgeschakeld in RotterdamEen thuiswedstrijd in Ahoy Rotterdam met hoge verwachtingen voor Michael van Gerwen en Gian van Veen eindigde in teleurstelling. Beide Nederlanders kwamen niet verder dan de kwartfinales van de Premier League, ondanks de vocale steun van het oranje publiek. Van Veen verloor kansloos van Luke Humphries, terwijl Van Gerwen werd verslagen door de huidige Premier League leider Jonny Clayton.

Druk op Britse premier Starmer neemt toe na nieuwe onthulling over MandelsonVolgens The Guardian werd de omstreden Peter Mandelson benoemd tot ambassadeur in de Verenigde Staten tegen het advies van de Britse veiligheidsdiensten in.

De hemelsblauwe droomvlucht van Milan van Ewijk: 'Kippenvel, elke keer weer'Feyenoord en Ajax vonden hem niet goed genoeg, en zelfs Excelsior stuurde hem ooit weg. Nu staat Milan van Ewijk (25) op de drempel van de Premier League, als steunpilaar in het Coventry City van manager Frank Lampard. Eén punt op bezoek bij Blackburn Rovers vrijdagavond en promotie is een feit.

