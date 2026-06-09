Milan Smit vindt zijn draai bij Stoke City

Milan Smit, de 23-jarige spits uit Hollandscheveld, heeft zijn draai gevonden bij Championship-club Stoke City. Hij heeft tot nu toe dertien wedstrijden gespeeld en scoorde twee keer.

VOETBAL - Spits Milan Smit uit Hollandscheveld heeft zijn draai gevonden in Engeland. Hij speelt bij Championship -club Stoke City , die op het tweede niveau van Engeland uitkomt.

Smit heeft tot nu toe dertien wedstrijden gespeeld en scoorde twee keer. Beide doelpunten maakte hij in één wedstrijd tegen Ipswich Town. Hij gaf ook één assist. Voor Smit was het zijn negende optreden voor zijn nieuwe club.

Hij was blij dat hij eindelijk zijn draai had gevonden.

'Dat was wel een soort bevrijding. Het duurde naar mijn idee al wel iets te lang al, maar dan is het lekker dat hij uiteindelijk valt', blikt hij terug. In de laatste minuut zorgde hij via een penalty ook nog voor de 3-3 eindstand.

'Ik zat toen al wel tegen kramp aan maar voor zo'n moment kan ik dat wel even opzij zetten. Ik moet zeggen dat ik vrij koel was, ik ben niet zo heel zenuwachtig voor een penalty', vertelt Smit. Milan Smit is een 23-jarige spits die voor 5,5 miljoen euro is verkocht aan Stoke City. Dit is een absolute recordtransfer voor een speler van Go Ahead Eagles.

Hij heeft een diëtist die hem helpt om fysiek beter te worden.

'Als je kijkt wat voor beren van jongens daar achterin staan en ook als je kijkt naar hoeveel aanvallers en middenvelders daar iedere wedstrijd lopen dan is dat wel een groot verschil met de Nederlandse wedstrijden', legt hij uit. Hij heeft een loop- en krachtschema meegekregen van de club. Hij kan ondertussen even uitblazen bij familie en vrienden in Hollandscheveld.

'Natuurlijk is het wel allemaal hier begonnen. Nog steeds als ik hier terugkom voelt het hier warm. Ik ken de mensen en de mensen kennen mij. Hier ben ik gewoon Milan en daar ben ik wel heel blij mee en trots op.

Ik zal nooit vergeten waar ik vandaan kom', zegt Smit. Stoke City heeft de ambitie om te promoveren naar de Premier League.

'Dat klinkt natuurlijk niet zo goed. Maar de nummers tien tot en met negentien stonden heel dicht bij elkaar. Aan het einde viel het niet onze kant op en dan speel je nergens meer voor dat helpt ook niet mee. Maar met deze spelers denk ik dat het zeker reëel is om te promoveren.

Ik denk dat we uiteindelijk een heel mooi vooruitzicht hebben', besluit Smit. Hij moet zich op 29 juni weer melden bij de club. En het liefst dus met wat kilootjes meer





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