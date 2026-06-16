Mike Verweij vindt dat Wim Jonk had moeten ingrijpen bij de wissels van Koeman. Hij vindt het teleurstellend dat Jonk en Van Nistelrooij niet hebben gereageerd op de wissels van Koeman.

Mike Verweij vraagt zich af of bondscoach Ronald Koeman genoeg tegengas krijgt van zijn assistenten. Hij vindt dat Wim Jonk had moeten ingrijpen bij de wissels van Koeman.

Volgens Verweij had Jonk moeten reageren op de wissels van Koeman omdat hij de visie van Cruijff heeft opgesteld. Hij vindt het teleurstellend dat Jonk en Van Nistelrooij niet hebben gereageerd op de wissels van Koeman. Verweij denkt dat Koeman wel degelijk tegengas krijgt vanuit de dug-out, maar vindt dat Jonk had moeten reageren op de wissels van Koeman. Hij vindt dat Jonk had moeten slaan met zijn vuist tegen de dug-out om zijn mening te uiten.

Hij vindt dat de schuld niet alleen in de schoenen van Koeman geschoven moet worden, maar ook bij zijn assistenten





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