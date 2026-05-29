Mike Verweij: Oscar García keert niet terug als trainer Jong Ajax

Journalist Mike Verweijijd verwacht dat Oscar García niet langer trainer wordt van Jong Ajax. García werd na een korte periode bij het beloftenelftal al naar de hoofdmacht van Ajax geschoven. Volgens Verweij heeft García geen interesse meer in een functie bij Jong Ajax en zoekt hij naar een andere uitdaging. Mogelijk zal hij zijn carrière voortzetten in België, waar Anderlecht interesse in hem heeft. Ajax is inmiddels in gesprek met Girona-trainer Michel voor een andere rol.

Mike Verweij verwacht dat Oscar García niet zal terugkeren als trainer van Jong Ajax . De Spaanse oefenmeester begon in februari in zijn functie bij het beloftenelftal, maar werd al snel doorgeschoven naar de hoofdmacht van Ajax .

Hoewel García nog een contract heeft, verwacht de journalist niet dat hij terug zal keren in die functie. Eerder op vrijdag dat Ajax momenteel in gesprek is met Girona-trainer Michel.

"Ik proefde na de wedstrijden in de play-offs aan alles dat hij geen genoegen gaat nemen met een functie bij Jong Ajax", aldus Verweij in de podcast "Hij wilde daar geen antwoord op geven, maar als je daarvoor openstaat, geef je daar gewoon antwoord op", vervolgt de journalist van De Telegraaf. "Ik heb zomaar het idee dat hij naar een andere uitdaging gaat kijken. " Woensdag werd al bekend dat García mogelijk zijn trainerscarrière kan vervolgen in België.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri zou hij op de lijst van Anderlecht staan om de vacature voor het trainerschap in te nemen





