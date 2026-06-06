Mike Verweij denkt dat Jurriën Timber start tegen Japan

Mike Verweij denkt dat Jurriën Timber de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK tegen Japan in de basis begint. Hij is onder de indruk van het spel van de jonge verdediger, die een fantastisch seizoen heeft gehad met Arsenal.

Mike Verweij denkt dat Jurriën Timber de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK tegen Japan in de basis begint. Hij is onder de indruk van het spel van de jonge verdediger, die een fantastisch seizoen heeft gehad met Arsenal.

Hij was onderdeel van het team dat kampioen van Engeland werd en de finale van de Champions League wist te bereiken. Hoewel alles perfect lijkt te gaan, kampte Timber sinds maart met een enkelblessure. Hierdoor lag hij bijna twee maanden langs de kant. Toch was Verweij onder de indruk van Timber in de finale van de Champions League, waarin hij ongeveer een uur speelde.

"Tijdens de Champions League-finale was zijn fitheid beter te zien dan hier op de training. Hoewel hij hier wel volledig en goed meedeed", aldus de journalist, die aanwezig was op de Oranje-training van vrijdag. Verweij is niet alleen onder de indruk van het spel van Timber, maar is ook verrast door de speeltijd die hij in de finale kreeg.

"In de Champions League-finale verbaasde het mij dat hij een uur speeltijd kreeg en daar maakte hij een goede indruk in. Je zag wel dat hij wat ritme miste, maar het was eigenlijk een positieve meevaller. Het zou me niet verbazen als hij wel start tegen Japan.

" Valentijn Driessen, die ook aanwezig is bij de podcast, weet het niet zeker, want Jan-Paul van Hecke speelde een sterke wedstrijd tegen Algerije. Hij denkt dat Koeman Timber stap voor stap laat terugkeren en dus begint met de centrale verdediger van Brighton.

"Ik weet het niet. Van Hecke deed het redelijk, dus ik denk dat Koeman gewoon met hem begint.





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