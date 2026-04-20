Mike Verweij: Ajax heeft op het middenveld de verkeerde keuze gemaakt bij NEC

Mike Verweij stelt dat Ajax er tijdens de winterstop beter aan had gedaan om Darko Nejasmic te contracteren in plaats van Kodai Sano.

De geruchtenstroom rondom de transferplannen van Ajax blijft onverminderd op gang, zeker nu clubwatcher Mike Verweij kritische kanttekeningen plaatst bij de strategie van de Amsterdammers tijdens de afgelopen winterse transferperiode. Volgens Verweij heeft de directie in de Johan Cruijff ArenA een cruciale inschattingsfout gemaakt door zich volledig te focussen op de Japanse middenvelder Kodai Sano van NEC .

Hoewel Ajax bereid was om zeer diep in de buidel te tasten – er werd gesproken over een bod van maar liefst tien miljoen euro in combinatie met het afstaan van verdediger Ahmetcan Kaplan – kwam de transfer uiteindelijk niet tot stand. NEC wees het bod resoluut af, waardoor de beoogde versterking voor het middenveld in rook opging, tot grote frustratie van de clubleiding. Verweij suggereert in een recente analyse dat Ajax de pijlen op een andere speler uit Nijmegen had moeten richten: Darko Nejasmic. De journalist is uitgesproken lovend over de kwaliteiten van de Servische middenvelder en stelt dat hij een betere toevoeging aan de selectie zou zijn geweest dan Sano. Waar Sano wellicht de potentie heeft om uit te groeien tot een bepalende speler, mist hij volgens de waarnemers de specifieke balans en ervaring die een club als Ajax in deze turbulente tijden zo hard nodig heeft. In de discussie met collega Valentijn Driessen werd de vergelijking getrokken met Jordan Henderson, waarbij werd benadrukt dat het profiel van Nejasmic wellicht beter aansluit bij wat het elftal op dit moment tekortkomt. Hoewel de meningen over de specifieke kwaliteiten van Nejasmic verdeeld blijven en zijn prestaties in de bekerfinale niet door iedereen als onfeilbaar werden bestempeld, blijft de stelling van Verweij staan als een teken van de zoektocht naar meer stabiliteit in de Amsterdamse as. De discussie over het aankoopbeleid van Ajax roept tevens een bredere maatschappelijke en mediagerelateerde discussie op onder de achterban. Critici wijzen erop dat Ajax onder een vergrootglas ligt bij de media, waarbij elke beslissing van de club – of het nu gaat om transfers, trainerskeuzes of sportief beleid – onder een moordend tempo wordt gefileerd. Fans uiten op diverse platforms hun frustratie over wat zij ervaren als een vertekend mediabeeld, terwijl de discussies over andere clubs, zoals AZ of Vitesse, vaak een compleet andere toon aanslaan. Het is duidelijk dat de onrust binnen en rondom de club nog lang niet is gaan liggen, en dat elke uitspraak over potentiele versterkingen als Nejasmic of Sano direct leidt tot verhitte debatten in de voetbalkantine en op digitale kanalen. De vraag blijft of Ajax met het aantrekken van een type als Nejasmic inderdaad de balans had gevonden, of dat de problemen in de organisatie toch dieper liggen dan enkel de keuze voor een specifieke speler





Ajax NEC Mike Verweij Darko Nejasmic Kodai Sano

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NEC voor historische kans: Beeldschone finale tegen bekerambitiesNEC staat voor de zesde keer in de historie in de bekerfinale, met een ongekend gevoel dat deze editie anders is. De stad leeft mee met rood-groen-zwarte decoraties en massale steun, terwijl Bryan Linssen en aanvoerder Tjaronn Chery hopen op een historische eerste bekerwinst en het doorbreken van een Cruijff-record.

Kodai Sano, sterspeler van NEC: 'Mijn familie in Japan kijkt 's nachts mee naar de finale'Kodai Sano is een van de sterspelers van NEC dit seizoen. Vanavond speelt hij zijn tweede bekerfinale met de Nijmeegse club. Tien vragen aan de Japanse middenvelder die altijd vrolijk lijkt.

Jan Peters bij KNVB-bekerfinale: Lichte voorkeur voor NEC, maar ere-rol niet voor hemVoormalig Oranje-international Jan Peters (71) is aanwezig bij de KNVB-bekerfinale tussen zijn oude clubs NEC en AZ. Hoewel hij een lichte voorkeur heeft voor NEC, waar hij zijn carrière begon, zou hij een rol als bekeruitreiker weigeren om zijn neutraliteit te bewaren ten opzichte van beide geliefde clubs. De geboren Nijmegenaar deelt anekdotes over zijn begin bij NEC en zijn succesvolle periode bij AZ.

Oud-speler Jan Peters houdt van beide bekerfinalisten: 'Maar ben beetje meer voor NEC''Jantje' Peters speelde in de jaren zeventig en tachtig voor zowel NEC als AZ en is uiteraard aanwezig bij de bekerfinale in De Kuip.

Zo volg je de bekerfinale van NEC bij Omroep GelderlandZondag speelt NEC om 18.00 uur de bekerfinale tegen AZ in De Kuip. Een bijzonder moment voor de Nijmeegse club. Bij Omroep Gelderland hoef je er niets van te missen.

FC Twente rechtsback Bart van Rooij als supporter bij bekerfinale van NECBart van Rooij, voormalig publiekslieveling van NEC, zal zondag als supporter de bekerfinale bijwonen tussen zijn oude club en AZ. Van Rooij speelde zes jaar voor NEC en heeft de club niet vergeten. De wedstrijd, met scheidsrechter Danny Makkelie, begint om 18.00 uur in De Kuip. NEC heeft de beker nog nooit gewonnen, terwijl AZ deze prijs al vier keer in handen had. De tekst bevat ook ongerelateerde commentaren over Alex Pastoor en Johan Derksen.

