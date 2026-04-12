Mika Godts wil bij Ajax blijven en mikt op Champions League-voetbal

Mika Godts geeft aan deze zomer niet te willen vertrekken bij Ajax. De jonge aanvaller wil prijzen winnen met de club en zet in op Champions League-voetbal in de laatste speelrondes.

Mika Godts heeft geen plannen om Ajax deze zomer te verlaten. Dat maakte de twintigjarige aanvaller duidelijk na de overtuigende 0-3 overwinning op bezoek bij hekkensluiter Heracles Almelo. Hij kijkt ernaar uit om met zijn teamgenoten in de laatste speelrondes van het seizoen Champions League -voetbal veilig te stellen. Godts, die verantwoordelijk was voor de openingstreffer tegen Heracles, gaf aan geen vertrek te overwegen.

'Ik wil een echte prijs winnen met deze club,' aldus de Belgische international. 'Er zal deze zomer ongetwijfeld iets veranderen binnen de selectie en ook ik zal horen welke rol ik krijg. Maar om op de vraag direct antwoord te geven: ik hoef niet weg.' De treffer tegen Heracles betekende dat Godts inmiddels op vijftien doelpunten in de Eredivisie staat. Daarnaast staan er ook nog eens tien assists achter zijn naam. 'Dat zijn mooie cijfers,' reageerde de vleugelspeler. 'Maar het gaat niet om Mika Godts, het gaat om Ajax.'\Godts vervolgde: 'We hebben dit seizoen helaas te veel punten verloren en moeten daarom nu volop strijden om deelname aan Europees voetbal veilig te stellen.' Hij gaf aan zich niet bezig te houden met eventuele interesse van andere clubs. Zijn focus ligt volledig op het zo hoog mogelijk eindigen met Ajax. De Champions League is daarbij nog steeds niet uit zijn hoofd gezet. De jonge aanvaller wil graag een wezenlijke bijdrage leveren aan het succes van Ajax, wat voor hem inhoudt het winnen van een echte prijs. De gesprekken met de club over zijn rol binnen de selectie in het komende seizoen zullen na afloop van de huidige competitie plaatsvinden. Godts wil graag zien dat de prestaties van Ajax verbeteren en wil daar graag een bijdrage aan leveren. De huidige vorm en positie van Ajax, met name in het perspectief van Europees voetbal, is een belangrijke factor in zijn overwegingen. Zijn cijfers van vijftien doelpunten en tien assists in de Eredivisie zijn een indrukwekkend bewijs van zijn potentieel en bijdrage aan het team. Godts benadrukt dat zijn persoonlijke statistieken van secundair belang zijn, de teamprestatie staat voorop.\De toekomst van Ajax staat centraal in de gedachten van Mika Godts. De aankomende zomer kan er veel veranderen binnen de selectie, met mogelijke transfers en aanpassingen in de tactische formatie. Het is voor Godts van cruciaal belang om te weten welke rol hij in de plannen van de club zal vervullen. De wens om een prijs te winnen met Ajax is een duidelijke indicator van zijn toewijding en ambitie. De uitspraak van Godts komt op een moment waarop de club in een fase van heropbouw zit, na een teleurstellend seizoen. De wedstrijd tegen Heracles en de overtuigende overwinning met een doelpunt van Godts, biedt een sprankje hoop en optimisme voor de rest van het seizoen. De focus ligt nu op het behalen van een plek in het Europees voetbal, en de Champions League is daarbij nog steeds een reële optie. De video die bij het nieuws hoort, behandelt de ontwikkeling van een trainerscarrière, waarbij een kritische blik wordt geworpen op voormalig topvoetballers die direct als trainer aan de slag willen. Het accent ligt hier op de geleidelijke opbouw die nodig is om succesvol te zijn in de trainerswereld. Godts' woorden en optreden onderstrepen zijn betrokkenheid bij de club en zijn intentie om deel uit te maken van de wederopstanding van Ajax





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FC Twente geeft duidelijk signaal af aan Ajax, Feyenoord en PSVFC Twente heeft de optie in het contract van Mats Rots gelicht, zo meldt Tubantia. De twintigjarige linksback, die op de radar zou staan bij Ajax, Feyenoord en PSV, ligt daardoor nu tot medio 2028 vast.

Godts en Berghuis zetten Ajax op 0-2 • Groningen-Go Ahead nog doelpuntloosIn dit liveblog volgen we de 30ste speelronde van de eredivisie, met onder meer PSV en Ajax in actie.

Ajax boekt overtuigende uitzege op Heracles AlmeloAjax heeft met een overtuigende 0-3 overwinning op Heracles Almelo laten zien dat ze weer op de goede weg zijn. Mika Godts en Steven Berghuis waren de doelpuntenmakers. Takehiro Tomiyasu kreeg een rode kaart.

Jorthy Mokio schittert met assist en contractverlenging bij AjaxJorthy Mokio speelde een cruciale rol in de 0-3 overwinning van Ajax op Heracles Almelo, met een assist op zijn goede vriend Mika Godts. Mokio verlengde deze week ook zijn contract tot 2031 en bekende te laat te zijn gekomen bij een teambespreking.

Ajax werkt aan zelfvertrouwen tegen machteloze hekkensluiter HeraclesIn Almelo wordt het 0-3. Mika Godts en Steven Berghuis (tweemaal) scoren voor de bezoekers.

