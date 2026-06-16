Mika Godts: Volledige focus op Ajax na schitterend seizoen

De Belgische aanvaller Mika Godts benadrukt in een interview zijn toewijding aan Ajax. Na een topseizoen met zeventien goals en twaalf assists werd hij uitgeroepen tot MVP van de Eredivisie. Hij blikt terug op zijn debuut en groei, en maakt duidelijk dat hij niet met een vertrek bezig is.

Mika Godts , de 21-jarige Belgische buitenspeler, heeft in een uitgebreid interview met het magazine van Ajax Business Associates duidelijk gemaakt dat zijn volledige focus bij Ajax ligt.

De aanvaller, die afgelopen seizoen uitgroeide tot de absolute smaakmaker van de Eredivisie, benadrukt dat hij niet bezig is met een vertrek, maar met het verder helpen van de club. Met zeventien doelpunten en twaalf assists werd hij niet alleen clubtopscorer, maar ook verkozen tot Most Valuable Player van de competitie. Een prestatie die hem in de schijnwerpers zette, maar Godts blijft nuchter.

'Ik ben hier om te groeien als speler en om samen met het team successen te behalen. De focus ligt op Ajax, niet op individuele prijzen.

' Godts blikt terug op zijn eerste stappen in Amsterdam. Begin 2023 maakte hij de overstap van KRC Genk, waar hij de jeugdopleiding doorliep. Zijn debuut in de hoofdmacht volgde enkele maanden later onder trainer John Heitinga.

'Ik herinner me dat Heitinga me vertelde dat ik bij de wedstrijdselectie zat. In de weken ervoor speelde ik voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie en dat ging heel goed. Het was extra bijzonder om in de Johan Cruijff ArenA te debuteren', vertelt Godts.

'De sfeer in het stadion is uniek. Je voelt meteen dat Ajax een grote club is, een historische club. Ik moest wel even wennen aan de cultuur en de intensiteit, maar het voelde al snel natuurlijk.

' Zijn ontwikkeling sindsdien is indrukwekkend. Na een rustig eerste seizoen brak Godts volledig door in het afgelopen voetbaljaar. Zijn snelheid, techniek en neus voor doelpunten maken hem een gevreesde tegenstander.

'Ik werk elke dag hard om beter te worden. De trainers en mijn teamgenoten helpen me daarbij. We hebben een jonge, enthousiaste groep en dat zie je terug op het veld', aldus Godts. Hij benadrukt dat teamresultaten voor hem boven alles gaan.

'Natuurlijk is het leuk om individueel te scoren, maar het belangrijkste is dat Ajax wint. Als ik goed presteer en het team draait, dan is dat het mooiste.

' Ondanks de geruchten over interesse van buitenlandse clubs, blijft Godts standvastig. 'Ik lees en hoor natuurlijk wat er over me gezegd wordt, maar ik laat me er niet door afleiden. Mijn focus is op Ajax en op het volgende seizoen. We hebben als team doelen gesteld en ik wil daar mijn steentje aan bijdragen.

' Hij heeft nog een contract tot 2027 en voelt zich thuis in Amsterdam. 'De fans zijn fantastisch en de stad is geweldig. Ik ben nog jong en heb tijd om te groeien. Ajax is de perfecte plek om dat te doen.

' Het interview eindigt met een duidelijke boodschap van Godts: 'De focus ligt op Ajax. Om verder te komen moet ik goed blijven presteren, maar wat we als team presteren is het belangrijkste. Als ik het goed blijf doen en Ajax gaat ook goed, dan is dat het mooiste.

' Een statement dat de liefde voor de club en de ambitie om te slagen onderstreept. Met zijn talent en mentaliteit lijkt Godts klaar om een sleutelrol te spelen in de toekomst van Ajax





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