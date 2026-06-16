Mika Godts vindt dat Ajax te veel wedstrijden onnodig heeft uit handen gegeven en dat de manier waarop ze verloren van FC Twente mag niet. Hij vindt dat Ajax meer van die 'zwakke momenten' heeft gehad en dat ze meer moeten presteren.

Mika Godts vindt dat Ajax nooit mag verliezen zoals het dit seizoen deed in de eigen Johan Cruijff ArenA tegen FC Twente. Dat vertelt de 21-jarige Belg tegen Ajax Business Associates.

Godts vindt dat de Amsterdammers meer wedstrijden onnodig uit handen hebben gegeven. Ajax ging in de ArenA met 1-2 onderuit tegen FC Twente. Bart van Rooij maakte tien minuten voor tijd de winnende treffer. Wedstrijden tegen Feyenoord of FC Twente kan je gelijkspelen of verliezen, maar de manier waarop we thuis verloren van FC Twente mag eigenlijk niet.

Godts vindt dat Ajax meer van dat soort 'zwakke momenten' heeft gehad. We hebben veel wedstrijden onnodig uit handen gegeven. Misschien zijn we soms nét niet gedisciplineerd genoeg om te voorkomen dat we een 2-0-voorsprong nog uit handen geven. Dat is toch een paar keer gebeurd.

Statistieken zijn belangrijk in het voetbal, maar ik moet er niet super veel mee bezig zijn. Ik moet me vooral richten op mijn spel, dat is belangrijk voor mij als aanvaller. En voor het team. Godts weet dat je bij Ajax moet presteren.

Bij Ajax is altijd druk. Elk seizoen is er de drang om een topniveau te halen. Dat maakt wel dat ik belangrijke lessen heb geleerd, vooral over onder druk werken en presteren, maar ook hoe je naar belangrijke momenten toeleeft. Druk hebben en druk voelen, horen daarbij. Het belangrijkste is hoe je daarmee omgaat.





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