Mika Godts over debuut bij Rode Duivels en toekomst bij Ajax

Ajax-vleugelaanvaller Mika Godts blikt terug op zijn debuut bij de Belgische nationale selectie en spreekt over zijn toekomstplannen bij Ajax. Godts beschrijft zijn ervaring bij de Rode Duivels als leerzaam en positief, en benadrukt zijn ambitie om prijzen te winnen met Ajax.

Mika Godts heeft onlangs zijn debuut gemaakt in de Belgische nationale selectie en kijkt met veel plezier terug op die ervaring. De Ajax -vleugelaanvaller beschrijft de interlandperiode als een leerzame en positieve ervaring. Hij vertelt dat het een geweldige ervaring was om bij de selectie te zitten en zijn debuut te mogen maken voor zijn land. In de vriendschappelijke wedstrijden tegen de Verenigde Staten en Mexico kreeg Godts zijn eerste speelminuten.

Godts is zich bewust van de sterke concurrentie op zijn positie bij de Rode Duivels. Met spelers als Jérémy Doku van Manchester City, Leandro Trossard van Arsenal en Malick Fofana van Olympique Lyon heeft België een overvloed aan uitstekende linksbuitens. Godts ziet dit niet als een belemmering, maar juist als een stimulans. Hij zegt dat hij voetballer is geworden om met zulke topspelers te concurreren. De trainingen op dit niveau, merkt Godts, gaan een stuk sneller. Hij geeft aan hierdoor beter te worden en waardevolle ervaring op te doen.\Godts stond ook op het veld met Kevin De Bruyne, wat hem diep onder de indruk bracht. Hij observeerde dat De Bruyne, ondanks zijn leeftijd, nog steeds exceptionele klasse toont, iets wat Godts niet vaak ziet. De aanwezigheid van spelers zoals De Bruyne beschouwt Godts als een unieke kans om veel van te leren en zijn eigen spel verder te ontwikkelen. In zijn eigen clubverband, bij Ajax, beleeft Godts een indrukwekkend seizoen. Individueel kan de Belg al terugkijken op een fantastisch jaar. Hij was direct betrokken bij 25 doelpunten in de Eredivisie, met 15 doelpunten en 10 assists. Hij overtreft hiermee alle andere spelers in de competitie. Ondanks zijn succes is Godts voorlopig niet bezig met een transfer. Hij benadrukt dat hij graag bij Ajax wil blijven en de droom heeft om een prijs te winnen met de club. Dit seizoen lijkt dit niet te lukken, maar hij hoopt dat dit volgend seizoen wel het geval zal zijn. \In de zomer zal Godts de plannen evalueren, zowel met het team als met zijn eigen situatie. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal hij een beslissing nemen over zijn toekomst. De behendige vleugelaanvaller is realistisch en kijkt naar de mogelijkheden, maar zijn voorkeur gaat uit naar een langer verblijf bij Ajax. Zijn focus ligt op het behalen van succes met de club en het verder ontwikkelen van zijn eigen talent. Godts is vastberaden om zijn huidige niveau te behouden en te verbeteren. Hij weet dat de concurrentie sterk is, maar dat motiveert hem juist om nog harder te werken. Zijn debuut bij de Rode Duivels heeft hem extra motivatie gegeven en het vertrouwen om zijn doelen te bereiken. De ervaringen die hij opdoet, zowel in clubverband als in de nationale selectie, zijn van onschatbare waarde voor zijn ontwikkeling als voetballer. De jonge speler wil graag de kans grijpen om zijn steentje bij te dragen aan het succes van zowel Ajax als de Belgische nationale ploeg





