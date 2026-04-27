Mika Godts ontleedt zijn wondergoal tegen NAC Breda en verdedigt Xavi Simons

Mika Godts van Ajax analyseert zijn schitterende doelpunt tegen NAC Breda en deelt zijn ervaringen met Gerald Vanenburg. Hij verklaart waarom hij niet afspeelde op Oscar Gloukh en verdedigt zijn teamgenoot Xavi Simons tegen de kritiek.

Mika Godts heeft zijn spectaculaire doelpunt tegen NAC Breda uitvoerig geanalyseerd in een gesprek met het Algemeen Dagblad. De aanvaller van Ajax onthult dat hij veel heeft geleerd van Gerald Vanenburg , de voormalige techniektrainer van de club, en verklaart waarom hij de bal niet afspeelde op de vrijstaande Oscar Gloukh.

Godts scoorde zaterdag de 2-0 in het Rat Verlegh Stadion met een indrukwekkende solo die doet denken aan de legendarische goal van Zlatan Ibrahimovic, ook tegen NAC Breda. De Belg is in Amsterdam uitgegroeid tot een echte dribbelkoning, mede dankzij zijn verbeterde versnelling. Ik beweeg sneller en zoek tegenstanders sneller op. Dat komt met ervaring en fitheid, aldus Godts.

Tijdens zijn wonderlijke rush legde hij zo'n vijftig meter af en passeerde hij vier verdedigers van NAC. Het valt op dat Godts vaak lang wacht met passen, schieten of passeren. Dat uitstellen heb ik echt van Gerald Vanenburg, onthult de linksbuiten. Vanenburg was voorheen techniektrainer bij Ajax, maar ook na zijn vertrek werkte Godts nog individueel met hem.

De Belg leerde van hem om zoveel mogelijk op het standbeen te blijven. Door het wachten raakt de tegenstander uit balans. Ook verklaart Godts waarom hij de bal niet afspeelde aan Gloukh, die rechts van hem vrij stond. Ik was net te laat.

Op het moment dat ik keek, stond hij al niet meer op de juiste plek. In het AD splitst Godts zijn solo in twee delen. In het eerste deel, van de rush tot de verdedigers, is hij zich heel bewust van wat hij doet, weet de krant. Daarna doe ik alles op intuïtie.

Ja, dat is heel moeilijk uit te leggen. Op een gegeven moment vergeet ik alles. Dan gaat het te snel om na te denken en ga ik op gevoel verder. Naast zijn analyse van het doelpunt, gaat Godts ook in op de kritiek die hij en zijn teamgenoot Xavi Simons vaak te verduren krijgen.

Simons is een hartstikke talentvolle jongen die ook voor Spanje had kunnen kiezen, maar gelukkig voor Nederland voor ons heeft gekozen en zich hier volop voor inzet. Het is jammer dat hij een zware blessure heeft opgelopen, maar de negatieve reacties op sociale media zijn onnodig en ongepast. Stelletje idioten, zoals sommigen hem noemen, is een onterechte beschuldiging. Godts benadrukt dat Simons een belangrijke rol speelt in het team en dat zijn inzet en talent niet onopgemerkt blijven.

Hij hoopt dat de fans meer waardering zullen tonen voor de inspanningen van Simons en het hele team





