Mijnenveld in Washington: Koning Charles' bezoek in het teken van gespannen relatie met Trump

Het staatsbezoek van koning Charles aan de Verenigde Staten komt op een gevoelig moment, nu de relatie tussen premier Starmer en president Trump onder druk staat. De Britse regering probeert de banden te warm te houden, maar de onvoorspelbaarheid van Trump en de groeiende spanningen over diverse kwesties maken de situatie complex.

De Britse premier Keir Starmer bevindt zich in een delicate positie met betrekking tot de relatie met de Verenigde Staten en president Trump. Aanvankelijk probeerde Starmer, in navolging van de Nederlandse 'slijmdiplomatie', de banden met Trump te versterken door middel van vleierij en een staatsbezoek van koning Charles aan de VS. Dit was bedoeld om de Amerikaanse president te committeren aan de NAVO, de steun aan Oekraïne en gunstige handelsbetrekkingen.

Hoewel er aanvankelijk succes leek te zijn, met een handelsdeal en een persoonlijke band tussen Starmer en Trump, zijn de laatste maanden gekenmerkt door spanningen. De Amerikanen kwamen afspraken over de handelsdeal niet na, Trump's pogingen om Groenland te annexeren stuitten op weerstand, en de oorlog in het Midden-Oosten zorgde voor verdere complicaties. Het weigeren van onbeperkt gebruik van Britse militaire bases voor een aanval op Iran leidde tot woede bij Trump, die publiekelijk kritiek uitte op Starmer.

Het driedaagse staatsbezoek van koning Charles aan de Verenigde Staten, dat ondanks de recente aanslag op president Trump doorgaat, staat nu centraal. Dit bezoek, dat in de volle schijnwerpers plaatsvindt met een groots staatsbanket, een garden party en een toespraak van de koning voor het Amerikaanse Congres, wordt door Trump zelf gezien als een mogelijkheid om de relatie met het VK te herstellen. Echter, politicologen waarschuwen voor potentiële blamages, aangezien Trump onvoorspelbaar is en gemakkelijk denigrerende opmerkingen kan maken.

De oppositie, geleid door Ed Davey, heeft opgeroepen het bezoek af te zeggen, gezien Trump's controversiële beleid en de negatieve impact daarvan op de Britse huishoudens. Downing Street heeft echter besloten het bezoek door te laten gaan, omdat de Britse veiligheid sterk afhankelijk is van de 'special relationship' met de Verenigde Staten. De koning zelf zou ontevreden zijn over het feit dat hij als een diplomatieke pion wordt ingezet. De situatie is complex en de uitkomst onzeker.

De aanvankelijke hoop op een verbeterde relatie door middel van vleierij is veranderd in een potentieel explosieve situatie. De Britse regering bevindt zich in een lastige positie, balancerend tussen de noodzaak van een goede relatie met de VS en de groeiende irritatie over het beleid van president Trump. De traditionele Windsors-houding van 'never complain, never explain' zal waarschijnlijk worden aangehouden, maar de spanningen blijven voelbaar.

De komende dagen zullen uitwijzen of koning Charles' bezoek de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten kan stabiliseren, of dat het juist zal leiden tot verdere escalatie





