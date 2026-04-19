Mijnans geniet van zege AZ: 'Dit is wel speciaal'

AZ-middenvelder Mijnans deelt zijn ervaring na de ruime overwinning van zijn team. Hij benadrukt het succesvolle wedstrijdplan, de tactische aanpak en de rol van coach Echteld in het scherp houden van de spelers.

Mijnans , een speler uit Zuid-Holland, kreeg van huis uit het advies om optimaal te genieten van de wedstrijd. In de slotfase van het duel slaagde hij hierin. 'Aan het einde, toen iedereen juichte, was de euforie na al die doelpunten een beetje weggevloeid. Ik stond bij de cornervlag, keek om me heen en besefte dat dit wel heel speciaal was. Mijn vrouw had gezegd dat ik moest genieten, en dat deed ik op het einde even. Dat is een prachtig gevoel.'

Gevraagd naar de reden achter de ruime overwinning van AZ, legde Mijnans uit: 'We hadden een uitstekend plan opgesteld. NEC beleeft een enorm succesvol seizoen, we hebben hen aandachtig gevolgd en moesten hun spelpatronen spiegelen. Aan de bal kreeg ik een vrije rol, met de bedoeling om in de as van het veld te komen en te kijken hoe zij zouden reageren. In de as hadden we vaak een numeriek overwicht, wat uiteindelijk leidde tot de doelpunten.'

De middenvelder maakte een sterke indruk op het middenveld van AZ, maar kreeg halverwege de eerste helft toch een standje van trainer Lee-Roy Echteld. 'Ik had het gevoel dat ik de eerste 25 minuten erg goed speelde, maar de trainer wilde dat ik nog een tandje bij zou zetten. Ik vroeg me af wat hij precies bedoelde, maar hij weet hoe hij me scherp moet houden. Dat is uiteindelijk heel waardevol.'

Dit benadrukt de constante drang naar verbetering binnen het team en de individuele spelers.

De tactiek die AZ hanteerde, gericht op het spiegelen van de tegenstander en het creëren van overtal situaties op het middenveld, bleek een gouden greep. Deze aanpak stelde de ploeg in staat om de controle over de wedstrijd te behouden en de kansen af te dwingen die tot de vele doelpunten leidden. De vrije rol die Mijnans kreeg, speelde hierbij een cruciale rol, waardoor hij als verbindingsspeler kon opereren en zowel aanvallend als verdedigend van waarde kon zijn.

De wisselwerking tussen de technische staf en de spelers, zoals het 'standje' van Echteld aan Mijnans, illustreert de hoge mate van discipline en de ambitie om telkens weer de grenzen te verleggen. Deze momenten van scherpe feedback, hoewel soms onverwacht, dragen bij aan de ontwikkeling van spelers en de collectieve prestaties van het team. De coach zijn rol in het motiveren en uitdagen van zijn spelers is hierin van onschatbare waarde.

Het is deze constante zoektocht naar optimalisatie die AZ in staat stelt om zo'n dominantie te tonen op het veld. Het belang van de juiste teamdynamiek en communicatie, zowel binnen de lijnen als daarbuiten, wordt hierdoor duidelijk geïllustreerd. De analyse van de tegenstander en het vermogen om daar effectief op in te spelen, kenmerkt een goed georganiseerde ploeg





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AZ Voetbal Mijnans Echteld Tactiek

United States Latest News, United States Headlines

Vermoedelijke opstelling AZ: deze elf namen moeten het gaan doen voor EchteldLeeroy Echteld spaarde donderdagavond tegen Shakhtar Donetsk zo goed als al zijn basisspelers met het oog op de bekerfinale. De interim-trainer van AZ nam een risico, dat zondag wellicht goed uitpakt. Dit is de vermoedelijke opstelling van de Alkmaarders tegen NEC.

Read more »

AZ-smaakmaker Mijnans wordt elk jaar beter: 'Klaar voor volgende stap'De 26-jarige Sven Mijnans speelt morgen in De Kuip met AZ de finale van de KNVB-beker tegen NEC.

Read more »

Mijnans klaar voor volgende stap na succesvol seizoen met AZ, bekerfinale als kroon op werkSven Mijnans nadert met AZ de KNVB-bekerfinale na een persoonlijk succesvol seizoen. Na een eerdere mislukte transfer naar PSV heeft hij zich bewezen als een waardevolle speler, met goede statistieken en sterke prestaties. Oud-coaches en analisten zien hem klaar voor een vervolgstap in zijn carrière, mogelijk bij PSV, hoewel de absolute top nog een vraagteken is.

Read more »

Analisten zien Sven Mijnans klaar voor PSV: 'Hij is klaar voor de volgende stap'Voormalig Jong Oranje coach Erwin van de Looi en analist Pierre van Hooijdonk zijn ervan overtuigd dat AZ-middenvelder Sven Mijnans klaar is voor een stap naar PSV. Ze prijzen zijn aanpassingsvermogen en onderscheidend vermogen op hoger niveau.

Read more »

Read more »

Bekerfinale: De bijzondere band tussen AZ-aanvoerders Clasie en Mijnans overstijgt het veldAZ Alkmaar kijkt uit naar de bekerfinale tegen NEC Nijmegen, maar binnen de ploeg is er ook veel aandacht voor de versterkte band tussen aanvoerders Jordy Clasie en Sven Mijnans. Ze spreken openhartig over hun vriendschap en wederzijdse steun, die hen heeft geholpen om individuele en collectieve uitdagingen te overwinnen. Hoewel hun toekomst mogelijk uiteenloopt, ligt de focus nu volledig op de bekerfinale.

Read more »