Middlesbrough speelt finale play-offs tegen Hull City

Southampton is uitgesloten van de finale van de play-offs na spionage op een tegenstander met daaropvolgend resultaat. Middlesbrough mag hun plaats nemen in de finale tegen Hull City.

Middlesbrough speelt zaterdag in de finale van de play-offs tegen Hull City. Southampton werd definitief uitgesloten van de eindstrijd op Wembley. De Saints hadden een hoger beroep aangespannen tegen die beslissing, maar kregen geen gelijk.

Daarmee is de spygate helemaal ten einde. Middlesbrough, dat de halve finale van Southampton had verloren, kreeg dinsdag een plek in de finale toegewezen. Door de spygate zou de club van onder meer oud-Feyenoorder Cyle Larin heel erg duur te staan. Southampton stuurde iemand die de besloten training van Boro had gefilmd en dat is tegen de regels.

De Engelse competitieorganisator greep hard in en sloot de halve finalist van de FA Cup uit voor de finale van de play-offs. Middlesbrough mocht de uitgeslotene vervangen in de wedstrijd van ongeveer 250 miljoen euro. Southampton krijgt ook voor het volgende seizoen vier punten in mindering. Daarmee is de spygate definitief ten einde.

Zaterdagavond staat de finale van de play-offs op het programma tussen Hull City en dus Middlesbrough. De aftrap van dat duel is 17.30 uur op Wembley





