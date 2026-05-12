Midden-Drenthe wethouder Jan Schipper legt zijn functie neer

Wethouder Jan Schipper legt zijn functie per direct neer. Dat heeft hij vandaag aan het college en de raad geredeneerd. Schipper (CDA) was bijna acht jaar actief als wethouder in de gemeente.

De toon in het debat in de commissievergadering vorige week donderdag was voor Schipper de druppel die de emmer deed overlopen. In het debat presenteerde de Rekenkamer haar onderzoek naar de Tender Zonneparken Midden-Drenthe. Waarden en werkwijze Het onderzoek zelf heeft niks met het aftreden te maken stelt Schipper.

Maar volgens hem bevestigde het debat wel dat de politieke en maatschappelijke context onvoldoende ruimte gaven om zijn werk als wethouder te doen op een manier die past bij de waarden en de werkwijze van Schipper. Helaas heb ik de afgelopen tijd ondervonden dat de maatschappij is veranderd zegt Schipper. Bij het maken van politieke keuzes ervaar ik steeds minder ruimte voor een inhoudelijke discussie of afweging. Ook feiten doen er steeds minder toe.

Na de commissievergadering nam Schipper tijd om te reflecteren op de situatie. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik in deze omstandigheden niet meer tot mijn recht kom zegt Schipper. Als de wil om samen te werken ontbreekt respect voor de ander ver te zoeken is en er alleen maar gezocht wordt naar het uitvergroten van de verschillen is voor mij een grens bereikt.

Een grens die fundamenteel botst met de kernwaarden die ik centraal heb gesteld in mijn functioneren als wethouder. Grote toewijding Het college laat weten het vertrek van de wethouder te betreuren en een fijne gewaardeerde collega en een betrokken bevlogen en kundig bestuurder te verliezen. In zijn reactie benoemt het college dat Schipper zich altijd met grote toewijding heeft ingezet voor de gemeente Midden-Drenthe en haar inwoners. Voor zijn jarenlange inzet en collegialiteit spreekt de college grote waardering uit





