In Middelburg nam het aantal winkeldiefstallen het afgelopen jaar fors toe, terwijl het in heel Zeeland vrijwel gelijk bleef. In Vlissingen daalde het juist. Fred de Bruijne, voorzitter van de Ondernemers Vereniging Middelburg, verklaart dat de pakkans in zijn stad niet zo groot is vanwege de drukte. Brigiet Stellaard, voorzitter van de Vlissingse Ondernemers Centrale, ziet dat ook in Vlissingen. De ondernemers kennen elkaar goed en delen foto's voordat er wordt gestolen. Ze denken dat de dief het hier in Vlissingen niet zo naar zijn zin heeft. De pakkans is groot en de kans om iets te stelen is klein. Ze delen foto's al voordat er wordt gestolen.

Middelburg populair bij winkeldieven: ' Pakkans is kleiner door de drukte' In Middelburg nam het aantal winkeldiefstallen het afgelopen jaar fors toe. Dat is opvallend, want in heel Zeeland bleef het totaal vrijwel gelijk.

In Vlissingen daalde het juist. Volgens Fred de Bruijne, voorzitter van de Ondernemers Vereniging Middelburg, is de pakkans in zijn stad niet zo groot vanwege de drukte.

'Er loopt veel volk, dus de kans dat je in het gezellige, drukke Middelburg gepakt wordt, is kleiner. ' Een of twee keer per week heeft De Bruijne, die eigenaar is van boekhandel De Drvkkery in Middelburg, wel te maken met winkeldiefstal. 'Met het toeristenseizoen op komst, gaat dat ook weer toenemen. ' In Vlissingen werd minder uit de winkels gestolen, ziet ook Brigiet Stellaard, voorzitter van de Vlissingse Ondernemers Centrale.

'De ondernemers kennen elkaar goed hier in Vlissingen. Er zijn hier veel ondernemers die ook zelf in hun winkel staan. Als er dan wat gestolen wordt, gaat die er zelf achteraan.

' De ondernemers in Vlissingen staan in nauw contact met elkaar volgens Stellaard. 'We zien elkaar, we appen elkaar. Een dief die hier rondloopt blijft niet ongezien. Daardoor denk ik dat de dief het hier in Vlissingen niet zo naar zijn zin heeft.

De pakkans is groot en de kans om iets te stelen is klein. We delen foto's al voordat er wordt gestolen.

' Tegen de dagelijkse diefstallen is weinig te doen, verzucht Stellaard. 'Dat hou je niet tegen, want dan gaat het om bijvoorbeeld tubes tandpasta, etenswaren die gejat worden. Het probleem zit bij de incidentele diefstallen, zoals merkkleding, parfum en dergelijke. Dat kan doorverkocht worden.

Daar gaat een ondernemer echt wel achteraan.

' Volgens De Bruijne is het lastig om iets te doen tegen de mensen die echt willen stelen. 'Daarom is het van belang dat wij als ondernemers toch elke keer aangifte doen als er wat wordt gestolen. Op die manier kunnen we laten zien dat het een probleem is en kunnen we de urgentie aangeven richting politie en politiek.

' Aangifte doen kost echter wel tijd, vertelt de ondernemer. 'Vooral via internet aangifte doen, kost tijd. Je moet je eerst aanmelden, alle gegevens aanleveren, dus daar ben je wel een uurtje zoet mee. Als je dan elke week met winkeldiefstal te maken hebt, kost dat dus best wat tijd.

Maar gelukkig doen ondernemers dat ook.

' Dat is ook de boodschap die de Ondernemers Vereniging Middelburg aan de winkeliers meegeeft, zegt De Bruijne. 'Zorg dat je aangifte doet. Dat is de enige manier om aan te tonen dat er een probleem is en dat het niet verzonnen wordt.

' Een oplossing voor het probleem van winkeldiefstallen heeft De Bruijne niet, zegt hij. 'Was dat maar zo. ' Het loeiapparaat dat ondernemers in de binnenstad van Vlissingen kregen van de Vlissingse Ondernemers Centrale, is een hulpmiddel om winkeldiefstallen tegen te gaan. Als ondernemers in hun winkel worden gestolen, kunnen ze het pennetje eruit trekken en zo een schel en luid geluid maken, alsof een winkelalarm afgaat.

Alle ondernemers in de binnenstad hebben zo'n loeiapparaatje gekregen. Mocht er hommeles zijn in je winkel, trek het pennetje eruit en de buurman hoort je





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Middelburg Winkeldiefstallen Drukte Pakkans Toeristenseizoen Winkeldiefstal Merkkleding Parfum Aangifte Loeiapparaat Winkeldiefstallen Pakkans Drukte Toeristenseizoen Winkeldiefstal Merkkleding Parfum Aangifte Loeiapparaat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Auto in Vlissingen in het water terechtgekomen, bestuurder aangehouden voor rijden onder invloedEen auto is vannacht in Vlissingen in het water terechtgekomen. De bestuurder is aangehouden omdat er vermoedens waren dat ze onder invloed van alcohol reed. De inzittenden zijn ongedeerd uit het water gekomen en zijn nagekeken door ambulancepersoneel.

Read more »

Politie doet nog altijd onderzoek naar ongeluk met toeristentreintje VlissingenDe politie heeft getuigen gehoord en sporenonderzoek gedaan, maar dat leverde nog te weinig op.

Read more »

Ze versloeg 107 concurrenten en is nu voorleeskampioen van de provincieJesmay Fliers, een 11-jarige meid uit Middelburg, heeft de voorleeswedstrijd in haar provincie gewonnen. Ze heeft 107 concurrenten verslagen en mag zich nu voorleeskampioen noemen. Volgende week mag ze het opnemen tegen elf andere steengoede voorlezers tijdens de landelijke finale van de voorleeswedstrijd.

Read more »

Groene Ster wint play-offs en keert na één seizoen terug in eredivisieZaalvoetbaltop van Groene Ster Vlissingen promoveert automatisch na nacompetitie-zege tegen SV Olympic.

Read more »