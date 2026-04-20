Middelbare school De Meergronden in Almere Haven dicht na dreiging en vernielingen

Middelbare school De Meergronden in Almere Haven sluit dinsdag de deuren vanwege ernstige zorgen over de veiligheid na een uit de hand gelopen examenstunt.

Middelbare school De Meergronden in Almere Haven houdt op dinsdag de deuren volledig gesloten voor alle leerlingen. Dit ingrijpende besluit is maandagavond laat genomen door de schoolleiding, nadat er ernstige signalen waren binnengekomen over mogelijke ongeregeldheden die de veiligheid op het schoolterrein in gevaar zouden kunnen brengen. In een officiële e-mail, die rond 21.

30 uur werd verstuurd naar alle ouders en verzorgers, legt rector Karlien Wegman uit dat de situatie in en rondom de school momenteel onhoudbaar is. Volgens de rector was er aanvankelijk in goed overleg met een selecte groep leerlingen een examenstunt georganiseerd. Echter, tijdens de voorbereidingen op maandagmiddag liep de situatie volledig uit de hand toen een andere groep jongeren het schoolgebouw binnendrong en opzettelijk vernielingen aanrichtte. Er werd een enorme troep achtergelaten en er hing een grimmige sfeer, wat de schoolleiding dwong om alle activiteiten per direct te staken. De situatie escaleerde daarna verder via sociale mediakanalen en onderlinge communicatie tussen leerlingen. De schoolleiding ontving volgens de rector serieuze berichten dat leerlingen elkaar actief opriepen om op dinsdag naar de school te komen met verkeerde bedoelingen. In deze berichten werd gesproken over acties die de fysieke veiligheid van zowel de leerlingen als het onderwijzend personeel direct zouden bedreigen. Omdat de schoolleiding aangeeft op geen enkel vlak risico te willen nemen met de veiligheid binnen de muren van De Meergronden, is besloten om de school voor een dag volledig te sluiten. Dit is een buitengewone maatregel voor een instelling met ruim 1300 leerlingen, waarbij de rust en veiligheid voorop worden gesteld in afwachting van verdere evaluatie van de gebeurtenissen. De Almeerse Scholen Groep (ASG), de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van diverse scholen in Almere waaronder De Meergronden, heeft de beslissing van de rector volledig onderschreven. Een woordvoerder van de koepelorganisatie bevestigde de echtheid van het bericht en benadrukte dat de veiligheid van de schoolgemeenschap de hoogste prioriteit heeft. Op het moment van schrijven was er bij de school zelf niemand bereikbaar om een nadere toelichting te geven op de aard van de vernielingen of de identiteit van de betrokkenen. Voor de ouders en leerlingen van De Meergronden is het nu afwachten wat de volgende stappen van de schoolleiding zullen zijn om de orde te herstellen en of er eventuele disciplinaire maatregelen worden getroffen tegen de jongeren die verantwoordelijk zijn voor de chaos van maandagmiddag. De school benadrukt dat dergelijk wangedrag niet getolereerd wordt en dat er streng zal worden opgetreden tegen iedereen die de veiligheid in gevaar brengt





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

De Meergronden Almere Haven Schoolsluiting Veiligheid Examenstunt

United States Latest News, United States Headlines

