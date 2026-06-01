Microbioloog Jan Kluytmans: Carnaval was superspreading-event in vroege fase van corona

Tijdens zijn verhoor door de parlementaire commissie naar het coronabeleid vertelt microbioolgen Jan Kluytmans hoe carnaval fungeerde als een superspreading-event. Hij was lid van het OMT en werkte in het Amphia-ziekenhuis.

Microbioloog Jan Kluytmans beschrijft hoe carnaval fungeerde als een 'superspreading-event' tijdens de vroege fase van de COVID-19 pandemie. Hij gaf deze uitspraak tijdens zijn verhoor door de parlementaire commissie die onderzoek doet naar het coronabeleid.

Kluytmans was tijdens de crisis lid van het Outbreak Management Team (OMT), dat de regering adviseerde over de pandemie, en werkte als medisch microbioloog in het Bredase Amphia-ziekenhuis. Hij herinnert zich de eerste dagen van de uitbraak, toen een man uit Loon op Zand, die 'niet zo ziek' was, carnaval was gaan vieren. Dit verwees naar een zorgwekkende situatie.

Tegelijkertijd liegen verhalen uit Italië binnen over overspoelde ziekenhuizen, en collega's die op vakantie waren in Italië en wat ziek waren, vroegen zich af of ze naar hun werk konden komen.

'Het was daar zo heftig dat ze mensen moesten wegsturen', aldus Kluytmans. Amphia, waar hij toen werkzaam was, begon als een van de eersten met het testen van iedereen die met luchtwegklachten het ziekenhuis binnenkwam.

'We hadden daardoor al snel door dat het in Brabant mis was. Carnaval was daarin een gemene deler', zegt hij. Het volksfeestbleek inderdaad een zogeheten 'superspreading-event', waar een virus zich heel snel onder een grote groep kan verspreiden.

'In het Zuiden was het onder de radar al op grote schaal verspreid. ' Op vragen van de commissie of het eerder afkondigen van een lockdown levens had kunnen redden, antwoordt Kluytmans instemmend. 'Hoe langer je wacht met een lockdown, hoe groter de verspreiding. ' Hij legt uit dat je moet denken aan een forse stijging van het aantal besmettingen binnen enkele dagen.

Toch denkt hij dat het afgelasten van carnaval niet zou zijn geaccepteerd, omdat Corona toen nog niet als een grote bedreiging werd gezien. Jan Kluytmans is één van de 47 personen die worden verhoord tijdens de parlementaire enquête naar het coronabeleid. Eerder werden viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins al verhoord. Maandag werd ook Jack Mikkers, burgemeester van Den Bosch, verhoord





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jan Kluytmans Carnaval Superspreading Corona COVID-19 OMT Amphia-Ziekenhuis Parlementaire Enquête Lockdown

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jan Paul van Hecke wordt trots uitgezwaaid in ArnemuidenJan Paul van Hecke kreeg een bijzonder uitzwaaimoment in zijn eigen dorp Arnemuiden, voordat hij zich bij Oranje meldde voor het WK voetbal.

Read more »

Clubarts Jan Vioen van Willem II op 86-jarige leeftijd overledenJan Vioen, langdurig clubarts en voormalig voorzitter van Willem II, is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij begon in 1972 bij de club en kreeg veel erkenning voor zijn bijdragen, waaronder onderscheidingen en de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Read more »

Langdienende clubarts en voormalig voorzitter Jan Vioen (86) overledenJan Vioen, bekend als Doc, was vanaf 1972 clubarts, voorzitter en later erelid van Willem II. Hij ontving diverse onderscheidingen, waaronder Ridder in de Orde van Oranje‑Nassau, en bleef tot aan zijn overlijden een trouwe supporter.

Read more »

Corona-enquête: burgemeester Den Bosch en microbioloog gehoordVandaag verhoort de parlementaire enquêtecommissie Corona de burgemeester van Den Bosch Jack MiKkers en microbioloog en OMT-lid Jan Kluytmans. De commissie ondervraagt negen weken lang betrokkenen, met als doel om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. De verhoren kan je hier live volgen.

Read more »