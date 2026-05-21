Michael van Gerwen en Gian van Veen vallen in Premier League Darts

Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben in de laatste reguliere speelronde van de Premier League Darts niet weten te imponeren. Van Veen verloor in Sheffield tegen Gerwyn Price en Van Gerwen verloor tegen Luke Humphries. De Nederlanders zagen hun hoop op een ticket voor de play-offs vervliegen.

Ook in de laatste reguliere speelronde van de Premier League Darts hebben Michael van Gerwen en Gian van Veen niet weten te imponeren. Van Veen kwam in Sheffield in de kwartfinales tekort tegen Gerwyn Price : 6-2.

Van Gerwen kreeg nog wel een wedstrijdpijl, maar verloor de beslissende leg van Luke Humphries (6-5). Er stond donderdagavond al niets meer op het spel voor de Nederlanders. Van Gerwen en Van Veen zagen hun hoop op een ticket voor de play-offs in de Premier League vorige week al vervliegen. Humphries won die speelronde, verzekerde zijn plekje bij de top vier en schakelde met de dagwinst de Nederlanders uit in de prestigieuze dartscompetitie.

Hoewel de Premier League nog voortvarend begon voor de Nederlanders, eindigde het toernooi in een teleurstelling. Zevenvoudig winnaar Van Gerwen won de eerste speelronde nog, speelde in totaal vier keer de finale, maar werd liefst tien van de zestien speelrondes in de kwartfinale uitgeschakeld. Premier League-debutant Van Veen deed het niet beter.

'The Giant' haalde evenveel finales als Van Gerwen, maar wist geen enkele speelronde op zijn naam te schrijven. Acht keer werd hij er in de kwartfinales uitgeknikkerd en één speelronde kwam Van Veen niet in actie vanwege een operatie. Volgende week spelen wereldkampioen Luke Littler, titelhouder Humphries, Price en Jonny Clayton de play-offs van de Premier League. In de O2-Arena in Londen wordt dan de winnaar van de Premier League gekroond.

