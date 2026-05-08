Michael Reiziger als opvolger van Ronald Koeman bij Oranje? KNVB overweegt opvolging na WK

De KNVB overweegt Michael Reiziger als mogelijke opvolger van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal. Volgens insiders is de kans groot dat Reiziger de taak overneemt na het WK. Reiziger heeft ervaring als trainer van Jong Oranje en kent de structuur van de KNVB. Ook andere kandidaten zoals Wim Jonk en Ruud van Nistelrooij worden genoemd, maar Reiziger lijkt de voorkeur te hebben. Ondertussen wordt er gespeculeerd over het vertrek van Koeman na het WK, terwijl er ook kritiek is op zijn loyaliteit en aanpak.

De kans is groot dat Michael Reiziger uiteindelijk Ronald Koeman op zal volgen als bondscoach van het Nederlands elftal. Volgens Valentijn Driessen van Nigel de Jong stond deze week meerdere media te worden.

De directeur topvoetbal, die gaat over wie er aan het roer staat bij Oranje, sprak ook met. Driessen bevroeg De Jong over de periode na Koeman. Ik vroeg: zijn er genoeg kandidaten? Toen zei hij: De Jong heeft zijn huiswerk gedaan, weet Driessen.

Na de WK-finale kan hij direct schakelen naar een nieuwe bondscoach. Iemand die altijd beschikbaar is, op dat moment, is Michael Reiziger. De trainer van Jong Oranje. Het zou niet de eerste trainer zijn van een Jong-elftal die doorschuift naar het A-elftal.

Hij kent de organisatie (van de KNVB), heeft zijn diploma's, kent de spelers en heeft één of twee toernooien meegemaakt. Reiziger, voormalig assistent bij Ajax (en trainer van Jong Ajax) loodste Jong Oranje vorig jaar zomer nog naar de halve finale op het jeugd-EK in Slowakije. Het toernooi daarvoor verliep minder succesvol, terwijl ook de kwalificatie voor het eerstkomende WK nog niet geheel vlekkeloos is gegaan. Ik zal ook niet zeggen dat het mijn eerste keuze is, vervolgt Driessen.

Maar ik denk in dit geval wel dat we die kant op moeten denken. Ik vond het heel opvallend dat hij (De Jong) het woord intern gebruikte. Er zijn intern een aantal mensen. Degene met papieren zijn Wim Jonk, Ruud van Nistelrooij, Erwin Koeman en Michael Reiziger (eerste drie assistent van Koeman).

Ik denk dat de kans héél groot is dat als Koeman stopt, we het bij die vier moeten zoeken. En dan denk ik dat Reiziger op. Collega en Ajax-watcher Mike Verweij weet één ding in ieder geval zo goed als zeker: na het WK staat er bij Oranje een andere bondscoach voor de groep. Daar durf ik een doos wijn op te verwedden, dat Koeman na het WK geen bondscoach meer is.

Ronald Koeman weigert live op tv in te gaan op Oranje-perspectief van uitblinker. Hij zegt helemaal niets raars, gewoon een uitstekende reactie op totaal mismanagement bij Ajax. Niet goed genoeg? Dat kan.

Te duur? Dat kan ook. Maar communiceer gewoon. Dan mogen de VS niet mee doen aan hun eigen toernooi, want die zijn nog minder te vertrouwen dan Iran...

Dan mag hij ook meteen opdonderen wat mij betreft. Als we door gaan met Koeman dan is Oranje voor mij ook klaar. Je gaat niet een komende goede generatie weer opzadelen met deze loyaliteit boven alles trainer. Tis ook een keer klaar he.

Tijd voor vernieuwing. Volwassen reactie op een kinderlijke aanpak van Ajax. Tevens vond ik Akpom echt wel een nuttige speler, nooit echt begrepen waarom hij zo naar de uitgang werd geduwd. Absoluut niet minder dan Weghorst





