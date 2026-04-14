Micha van der Molen wint Drentse Talentprijs Cultuur 2026

Ontwerper Micha van der Molen uit Annen bekroond voor zijn absurdistische en humoristische beeldende kunst. Daarnaast werd Erik Harteveld geëerd met de Culturele Prijs van Drenthe.

Ontwerper Micha van der Molen uit Annen heeft de Drentse Talentprijs Cultuur van 2026 in de wacht gesleept. De jury prees vorig jaar zijn absurdistische en tegelijkertijd toegankelijke beeldende kunst , die in diverse tentoonstellingen de aandacht trok. Van der Molen versloeg in de finale Keoma Aidhen (beeldend kunstenaar) en Maren Stoffels (schrijver). 'Ik had niet verwacht dat ik zou winnen van hen,' bekent de ontwerper na de bekendmaking van de uitslag.

Zijn kunst, die vaak thema's aansnijdt die dicht bij de samenleving staan, wordt door de jury geroemd om de humoristische benadering. Van der Molen zelf beaamt dat zijn werk vaak over zware thema's gaat, maar benadrukt dat hij door humor te gebruiken deze onderwerpen toegankelijker maakt voor een breed publiek. Een perfect voorbeeld hiervan is zijn kunstwerk dat de problematiek rondom de bodemdaling in Drenthe aankaart. 'Ik heb het instituut voor het zandkorrelhoogtebeleid opgericht,' legt Van der Molen uit. 'Ik was directeur, oprichter en enige medewerker. We maakten ons grote zorgen over de lage ligging van Nederland en bedachten een plan om zandkorrels te tellen en te verspreiden.'

Met dit kunstproject was Van der Molen op verschillende locaties in het land te vinden. Het publiek werd actief betrokken door hen te vragen een handje te helpen met het eerlijk verdelen van zand, afkomstig van De Hondsrug, over lager gelegen gebieden. 'Iedereen kreeg een buisje met 25.000 zandkorrels, waarmee we Nederland wilden 'ophogen' om ons te beschermen tegen het stijgende water,' aldus de ontwerper. De inspiratie voor dit bijzondere idee komt voort uit Van der Molens persoonlijke ervaringen. Als inwoner van Annen, gelegen op De Hondsrug, was hij als kind altijd al bang voor overstromingen. 'Dat idee is blijven hangen en heeft zich uiteindelijk vertaald naar zo'n kunstwerk,' verklaart Van der Molen.

De ontwerper is momenteel druk bezig met diverse projecten. Zo staat er een kunstenaarsresidentie op de planning in samenwerking met het netwerk Kunst & Cultuur, en volgend jaar wil hij met iets bijzonders op Oerol komen. 'Heel tof, want daar komt theater ook om de hoek kijken,' licht Van der Molen enthousiast toe. Daarnaast werkt hij aan een project dat een gevoeliger onderwerp aansnijdt: 'Een sculpturaal werk van een bom,' vertelt hij. 'Dat komt voort uit mijn fascinatie voor hoe grote wereldleiders, als een soort kinderen, met bommen dreigen. Ook daar ga ik weer een luchtige variant van maken.'

De Drentse Talentprijs Cultuur omvat een geldbedrag van 2.500 euro en een sculptuur, die zijn uitgereikt door Stichting Kunst & Cultuur. Van der Molen weet precies wat hij met het prijzengeld gaat doen: 'Daar kan ik weer mooi nieuwe boutjes en schroefjes van kopen.' De uitreiking van de prijs vond plaats in Podium Zuidhaege in Assen. Het is de zestiende keer dat de talentprijs werd uitgereikt. De prijs is een jaarlijkse stimuleringsprijs voor getalenteerde makers in Drenthe. Tijdens dezelfde avond werd ook de Culturele Prijs van Drenthe uitgereikt. Schrijver en muzikant Erik Harteveld ontving deze prijs, die gepaard gaat met een geldbedrag van 10.000 euro. De jury benadrukte de belangrijke rol van de Assenaar in het behoud van de Drentse cultuurtaal. Daarnaast werd Hartevelds indrukwekkende oeuvre als zanger, schrijver, dichter en radio- en televisiemaker geprezen, dat hij omschreef als een 'cultureel universum'.





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »