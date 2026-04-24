Mia Nicolai: 'Had meer leiding moeten nemen op het Eurovisiesongfestival'

Mia Nicolai blikt terug op haar deelname aan het Eurovisiesongfestival met Dion Cooper en geeft aan dat ze meer de leiding had moeten nemen. Ze spijt het dat ze te veel vertrouwen had in Duncan Laurence en haar eigen artistieke identiteit onvoldoende heeft uitgesproken.

Mia Nicolai , inmiddels 30 jaar oud, blikt terug op de deelname van haar en Dion Cooper aan het Eurovisiesongfestival in 2023 en geeft aan dat ze achteraf gezien meer leiding had moeten nemen.

In een openhartig gesprek in de podcast 'Songfestival Troubadours', gepresenteerd door Chiel Troost en Jeroen Smits, bekent ze dat ze destijds nog te jong was om voor zichzelf op te komen als artiest. De ervaring, die eindigde in een teleurstelling met het stranden in de halve finale, heeft haar wel veel geleerd over zelfvertrouwen en het belang van eigen inbreng. De deelname stond onder grote druk na twee minder geslaagde repetities, wat resulteerde in kritiek vanuit de media.

Nicolai, die nu in Los Angeles woont, betreurt dat ze niet eerder haar eigen visie en behoeften heeft uitgesproken tijdens het proces. Ze erkent dat ze veel respect had voor Duncan Laurence, de winnaar van 2019, en daardoor te veel vertrouwen stelde in zijn leiding.

Dit leidde ertoe dat ze haar eigen artistieke identiteit onvoldoende heeft kunnen definiëren en dat ze zich afvroeg of ze wel vrij was om zichzelf te zijn, of dat ze zich moest aanpassen aan een bepaald verwachtingspatroon. De zangeres benadrukt dat ze door deze ervaring juist veel zekerder is geworden over wie ze is en wat ze wil. Nicolai wil niet te lang stilstaan bij de fouten die gemaakt zijn.

Ze geeft aan dat het nuttig is om te leren van het verleden, maar dat het belangrijk is om niet te blijven hangen in negatieve gedachten. Ze wijst erop dat het Songfestival een complex gebeuren is met politieke en organisatorische aspecten die niet altijd even eerlijk zijn. De beslissing van Nederland om voorlopig niet meer deel te nemen aan het festival, ziet ze als een logisch gevolg van deze problemen.

Ze benadrukt dat er structurele verbeteringen nodig zijn om een eerlijke en transparante deelname te garanderen. Over Dion Cooper, met wie ze het podium deelde, zegt ze dat ze af en toe contact onderhoudt. Ze respecteert zijn beslissing om zich na het songfestival terug te trekken om te herstellen en gelooft dat hij in de toekomst wellicht weer op het podium zal verschijnen, wanneer hij daar klaar voor is.

Ze benadrukt dat zijn huidige afwezigheid niet betekent dat hij zijn muzikale carrière definitief heeft opgegeven. Het is voor hem een periode van persoonlijke groei en herstel, en de toekomst zal uitwijzen wat hij gaat doen. De deelname aan het Eurovisiesongfestival werd voor Mia en Dion een droom die uitmondde in een teleurstellende realiteit. Ondanks de voorbereidingen en de hoop op succes, liep het duo live vast.

Nicolai blikt terug op de gebeurtenissen en erkent dat er veel mis is gegaan. Ze benadrukt echter dat het belangrijk is om verder te kijken en te focussen op de toekomst. Ze heeft veel geleerd van de ervaring en is nu beter in staat om voor zichzelf op te komen en haar eigen artistieke visie te volgen. De podcast 'Songfestival Troubadours' biedt een unieke inkijk in de persoonlijke ervaringen van de deelnemers en de complexiteit van het Eurovisiesongfestival.

Nicolai's openhartigheid en eerlijkheid geven een helder beeld van de uitdagingen en de druk die artiesten ervaren tijdens dit prestigieuze evenement. Ze hoopt dat haar verhaal anderen kan inspireren om te geloven in zichzelf en om hun eigen dromen na te jagen, ondanks tegenslagen. De ervaring heeft haar gevormd tot de artiest die ze nu is, en ze kijkt met vertrouwen naar de toekomst





