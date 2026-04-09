Mexx Meerdink werkt met Roy Makaay aan terugkeer in Oranje

Mexx Meerdink, spits van AZ, heeft de hulp ingeroepen van voormalig topspits Roy Makaay om terug te keren in het Nederlands elftal. Na een blessure focust Meerdink zich op verbetering en de weg terug naar de top.

Mexx Meerdink zet alles op alles om terug te keren in het Nederlands elftal, zo blijkt uit een recent interview. De 22-jarige spits van AZ heeft de hulp ingeroepen van voormalig topspits Roy Makaay , een beslissing die getuigt van ambitie en vastberadenheid. Meerdink, die in oktober zijn eerste oproep ontving van bondscoach Ronald Koeman, zag zijn droom van een debuut in Oranje abrupt onderbroken worden door een blessure.

Nu, teruggekeerd op het veld, focust hij zich volledig op verbetering en de weg terug naar de top. De samenwerking met Makaay is een cruciale stap in dit proces, een teken dat Meerdink bereid is om te investeren in zijn eigen ontwikkeling en te leren van de besten. De keuze voor Makaay is geen toeval; de ervaren spits heeft op het allerhoogste niveau gespeeld en beschikt over de kennis en ervaring die Meerdink nodig heeft om zijn potentieel volledig te benutten. \De samenwerking tussen Meerdink en Makaay is al in volle gang. De jonge spits heeft al diverse waardevolle tips ontvangen, waaronder adviezen over het observeren van de keeper, een detail dat het belang van finesse en strategisch denken in de spits benadrukt. Meerdink is vastbesloten om deze lessen ter harte te nemen en zijn spel verder te perfectioneren. Binnenkort staat een intensievere samenwerking op de planning. Makaay zal beelden van Meerdinks wedstrijden analyseren om zijn sterke punten te identificeren en gebieden voor verbetering aan te wijzen. Dit intensieve analyseproces zal de basis vormen voor gerichte training en persoonlijke coaching. Meerdink beseft het belang van deze periode, vooral met het oog op belangrijke wedstrijden voor AZ. Hij wil in topvorm zijn om zijn team te helpen en zijn eigen ambities waar te maken. Zijn ambitie om belangrijk te zijn voor zowel AZ als het Nederlands elftal is duidelijk voelbaar en motiveert hem om dagelijks hard te werken.\De statistieken van Meerdink voor AZ zijn indrukwekkend. In 76 officiële wedstrijden heeft hij 21 doelpunten gescoord en 3 assists gegeven. Zijn contract in Alkmaar loopt tot medio 2030, wat getuigt van het vertrouwen dat de club in hem heeft. Deze statistieken, in combinatie met zijn jonge leeftijd en de begeleiding van Makaay, geven Meerdink alle tools die hij nodig heeft om uit te groeien tot een topspits. De inzet van Meerdink om zijn eigen vaardigheden te ontwikkelen en te verbeteren is bewonderenswaardig. Hij is een voorbeeld van een speler die zijn eigen succes in eigen handen neemt. De samenwerking met Makaay is niet alleen een professionele stap, maar ook een persoonlijke investering in zijn eigen ontwikkeling. Het laat zien dat Meerdink bereid is alles te doen om zijn doelen te bereiken. Zijn vastberadenheid en toewijding zullen ongetwijfeld vruchten afwerpen en hem dichter bij zijn droom van een plek in het Nederlands elftal brengen. De komende maanden zullen cruciaal zijn voor Meerdink om zijn vorm te optimaliseren en zijn positie binnen AZ te verstevigen. De fans en het management van AZ kijken vol verwachting uit naar zijn verdere ontwikkeling





