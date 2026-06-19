Mexico wint van Zuid-Korea dankzij een doelpunt van Luis Romo

De Mexicanen hebben weer een bekende binnen de lijnen, Santiago Gimenez, die vurore maakte bij Feyenoord maar een moeizaam seizoen bij AC Milan achter de rug heeft. Hij vervangt Raúl Jiménez. De wedstrijd lijkt eindelijk een beetje los te komen. Keeper Kim Seung-gyu maakt een klein beetje van zijn blunder goed door een gevaarlijke inzet van dichtbij van Raúl Jiménez onschadelijk te maken.

De Mexicanen hebben weer een bekende binnen de lijnen, Santiago Gimenez , die vurore maakte bij Feyenoord maar een moeizaam seizoen bij AC Milan achter de rug heeft.

Hij vervangt Raúl Jiménez. De wedstrijd lijkt eindelijk een beetje los te komen. Keeper Kim Seung-gyu maakt een klein beetje van zijn blunder goed door een gevaarlijke inzet van dichtbij van Raúl Jiménez onschadelijk te maken. Kort daarna een gevaarlijke aanval van Zuid-Korea, die weliswaar wordt afgefloten voor buitenspel, maar wel laat zien dat ook de Koreanen gevaarlijk kunnen worden.

Mexico verdedigt met man en macht en ook achterin bij Zuid-Korea staat het prima. Beide ploegen komen daarom maar moeilijk tot kansen. Nieuwe aanvallende impulsen daarom voor Zuid-Korea. Sterspeler Son Heung-Min is inmiddels naar de kant gegaan.

Besiktas-aanvaller Oh Hyeon-gyu is zijn vervanger. Ook Wolverhampton Wanderers-aanvaller Hwang Hee-Chan is binnen de lijnen gekomen. Ai wat een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper Kim Seung-gyu. De doelman denkt een hoge bal te vangen, maar struikelt over een medespeler en laat de bal vervolgens uit zijn handen glippen.

Luis Romo weet wel raad met dit buitenkansje en schiet de bal in het lege doel. Mexico op voorsprong! Zonder doelpunten zoeken de spelers de kleedkamers op in Guadalajara. Zuid-Korea had in de slotfase van de eerste helft de druk er flink op staan bij het gastland, al leverde dat nog geen grote kansen op.

De Mexicanen zullen blij zijn dat het even op adem kan komen. Bij het aanbreken van de eerste drinkpauze is dat het uitgelezen moment om even de balans op te maken. De eerste kans van de wedstrijd was voor Son, die knap achter de Mexicaanse defensie opdook en de bal over de keeper heen wipte. Alvarez kon nog maar net redding brengen met een omhaal op de doellijn.

De aanval werd echter afgefloten wegens buitenspel, maar dat maakt de acties van Son en Alvarez niet minder spectaculair. Weinig actie nog in de beginfase in Guadalajara. Enige wapenfeit was een gele kaart voor Lee Kang-in, al na drie minuten en 33 seconden. Leuk record voor hem, want het was de snelste gele kaart van het toernooi tot nu toe.

Drie wijzigingen bij Mexico ten opzichte van de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika. Jorge Sánchez, Edson Álvarez en Luis Romo komen erin voor César Montes (geschorst) en de gepasseerde Israel Reyes en Álvaro Fidalgo. Een wijziging bij Zuid-Korea. Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen) speelt in plaats van Lee Tae-seok (Austria Wien).

Beide landen wonnen hun eerste duel. Mexico versloeg Zuid-Afrika en Zuid-Korea was te sterk voor Tsjechië. Omdat Tsjechië en Zuid-Afrika het hielden op een gelijkspel betekent het dat de winnaar van dit duel de volgende ronde haalt. Zuid-Koreaan Son Heung-min heeft nog maar één treffer nodig om topscorer aller tijden te worden voor zijn land op een WK.

Op dit moment staat hij op drie WK-treffers, net zoveel als oud-PSV'er Park Ji-Sung en Ahn Jung-Hwan. Bij Zuid-Korea staat Feyenoord Hwang in de basis, tegen Tsjechië goed voor een assist en een doelpunt





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Mexico Zuid-Korea Feyenoord AC Milan Luis Romo Santiago Gimenez

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