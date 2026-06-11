Mexico vs Zuid-Afrika: Kies je favoriet en speel mee met de welkomstbonus

Deze welkomstbonus van TOTO biedt de mogelijkheid om te wedden op de WK-ouverture tussen Mexico en Zuid-Afrika. Kies je favoriet en win tot wel 50x je inleg! Volg de stappen om je account aan te maken en de bonus te claimen.

Beschikbaar voor jou. Bij de actie is het aan de speler om te kiezen tussen de twee landen. Mexico of Zuid-Afrika , van wie heb jij de hoogste verwachtingen?

Er wordt een verhoogde quotering van liefst 1.50 aangeboden in dit artikel en maak een account aan. Vul je persoonlijke gegevens in en je hebt je account zo aangemaakt. 2. Stort en claim de bonus. De minimale storting is 5 euro.

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Dat Mexico en Zuid-Afrika de WK-ouverture spelen, kan bekend in de oren klinken. In 2010 stonden de twee landen ook al tegenover elkaar toen het mondiale eindtoernooi in Zuid-Afrika plaatsvond. In aanloop naar het WK oefende Mexico drie keer in een kort tijdsbestek. Ghana (2-0), Australië (1-0) en Servië (5-1) werden allemaal verslagen.

Zuid-Afrika speelde twee oefenwedstrijden, waarin gelijk werd gespeeld tegen Nicaragua (0-0) en gewonnen werd van Jamaica (0-1). Afgaande op de quoteringen van TOTO is Mexico met 1.50 de favoriet tegen Zuid-Afrika. Wat verwacht jij van Mexico - Zuid-Afrika? Bekijk het volledige aanbod van TOTO en speel mee! Meespelen met de welkomstactie (24+) kan





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