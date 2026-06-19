Mexico na eerste WK-winst zeker van achtste finale na 2-0 overwinning op Zuid-Afrika

Mexico heeft met een 2-0 overwinning op Zuid-Afrika in het openingsduel van het WK de eerste plek in poule A veiliggesteld en is als eerste land zeker van de achtste finales. De overwinning， gecombineerd met het eerdere resultaat van Zuid-Korea tegen Tsjechië， betekent dat Mexico al vóór de tweede speelronde koploper is. Het rentree van voormalige Ajax-spelers Sánchez en Álvarez leverde geen vlot spel op， maar na rust profiteerden de Mexicanen van een fout van de Zuid-Koreaanse doelman om de weg naar de volgende ronde te effenen.

Mexico won het openingsduel van het WK tegen Zuid-Afrika met 2-0, een overwinning die， omdat Zuid-Korea in poule A al van Tsjechië had gewonnen， reeds vóór de wedstrijd in Guadalajara duidelijk was cruciaal voor het behalen van de volgende ronde.

Het eerste bedrijf bood echter weinig hoogtepunten. Mexico， met voormalige Ajax-spelers Jorge Sánchez en Edson Álvarez in de basis， kwam voor rust niet verder dan een kopbal van Julián Quiñones die in de handen van Zuid-Korea's doelman Seung-Gyu Kim terechtkwam. Even eerder was Heung-Min Son gevaarlijk met een lob， die door Álvarez met een omhaal vanaf de doellijn werd weggewerkt. Een eventuele goal zou de VAR mogelijk in actie hebben gebracht， gezien de vlag van de assistent-scheidsrechter.

Het matige vertoon leidde tot chagrijn onder de Mexicaanse fans， die eerst hun ontevredenheid over de drinkpauze toonden en daarna hun kritiek op het eigen team richtten. Zuid-Korea， met basisspeler en Feyenoorder In-Beom Hwang， had lange fases het balbezit， waardoor de spanningen aan de zijlijn opliepen. Na het rustsignaal escaleerde de ontevredenheid in een fluitconcert voor de eigen ploeg. Na rust veranderde de sfeer volledig.

Doelman Kim maakte een fout door uit te komen， te struikelen over ploeggenoot Gi-Hyuk Lee en de bal los te laten. Luis Romo profiteerde en scoorde het openingsdoel. De Mexicaanse fans reageerden met gezang en vreugde. Mexico kwam dicht bij een tweede treffer， maar Kim redde van Raúl Jiménez.

De grootste kans bleef voor Zuid-Korea， toen Gue-Sung Cho van dichtbij kopte op doelman Raúl Rangel， die zowel de eerste schot als de rebound kon weren. Deze misser veroorzaakte ongeloof bij Heung-Min Son， die opvallend al na vijftig minuten vervangen was. Door de overwinning is Mexico koploper met zes punten en， dankzij het betere onderling resultaat tegen Zuid-Korea， zeker van de eerste plek in de poule. Zuid-Afrika en Tsjechië hebben slechts één punt uit twee duelen.

Mexico weet nog weinig over de volgende tegenstander， die een nummer drie uit een van de poules C， E， F， H of I zal zijn. Dat doet niets af aan het feest in Mexico， waar het gastland als eerste de zestiende finale heeft bereikt. Wil je meer weten over het WK 2026 in Canada， Mexico en de Verenigde Staten? Bezoek onze website





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