Mexico bereikt knock-outfase WK na winst op Zuid-Korea met 1-0

Mexico heeft in een gespannen wedstrijd Zuid-Korea verslagen met 1-0 en is daarmee als eerste land zeker van een plaats in de tweede ronde van het WK. De enige goal kwam door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper. Zuid-Korea moet nu in de laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Afrika een resultaat boeken om de volgende ronde te halen.

Mexico heeft in een spannende wedstrijd Zuid-Korea met 1-0 verslagen en zorgt daarmee voor een Platz in de knock-outfase van het WK. Het was de eerste land dat zeker was van een tweede ronde plek, zelfs voordat de groepswedstrijden waren afgerond.

De enige goal van de wedstrijd kwam door een fout van Zuid-Koreaanse doelman Kim Seung-gyu, die een hoge bal niet konaanhouden en de bal uit zijn handen liet glippen. Luis Romo scoorde daarop in het lege doel. Hoewel Zuid-Korea in de slotfase nog kansen kreeg, met name via Cho Gue-sung, hield het Mexicaanse doel, onder andere dankzij keeper Raúl Rangel, schoon. Met deze winst is Mexico onverslaanbaar in de groep en zal de groepswinning niet meer ontgaan.

Zuid-Korea moet in de laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Afrika een resultaat boeken om de volgende ronde te halen. Voor Mexico was het een tactisch gevecht waarbij ze verdedigden met man en macht. Er waren enkele wijzigingen in de basisstellingen; voor Mexico kwam Santiago Gimenez terug in het elftal, die een moeizaam seizoen bij AC Milan had. Zuid-Korea bracht Son Heung-min later terug, nadat hij was vervangen, en nam andere aanvallende veranderingen door.

Het was een wedstrijd met weinig doelpogingen tot de cruciale blunder. De spanning bleef tot het einde, maar beide verdedigingen hielden stand. Mexico kiest nu rust voor de knock-outfase, terwijl Zuid-Korea zich moet herpakken voor een laatste grupestrijd





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