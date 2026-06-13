Meulensteen en Graham leiden Irak naar WK-kwalificatie ondank logistieke chaos en onrust

Voormalig Manchester United-assistent René Meulensteen werd onverwachts hoofdtrainer van Irak. Na aanvankelijke terughoudendheid omarmde hij de uitdaging en leidde het team doorheen reisproblemen en politieke onrust naar succesvolle kwalificatie, waarbij het team samen trots en hoop bracht aan het Iraakse volk.

In een verrassende wending heeft de voormalige assistent-trainer van Sir Alex Ferguson bij Manchester United, René Meulensteen , zijn allereerste ervaring als hoofdtrainer van een nationale ploeg opgedaan.

Samen met de Schotse coach John Graham werd hij ingehuurd om het Iraakse voetbalteam te leiden. Aanvankelijk wees Meulensteen het aanbod af vanwege vooroordelen over het land. Hij had het beeld van een onrustig nation dat niet gefocust was op sport. Toen hij echter meer te weten kwam over Irak en de situatie daar, veranderde zijn perspectief.

De Iraakse voetbalbond besloot in maart 2025 tot een verandering na teleurstellende resultaten en ontsloeg toenmalige trainer Jesús Casas. Beide coaches werden gezocht vanwege hun grote ervaring. De kwalificatie voor het WK werd een uitdaging toen rond de cruciale wedstrijd tegen Bolivia het luchtruim werd gesloten door een conflict, waardoor reisarrangementen moeilijk werden. Ondanks deze turbulenties toonden de speleren een buitengewone veerkracht.

Ze zagen het als een kans om het Iraakse volk trots te maken en vreugde te brengen in een tijd van onzekerheid. Het team worstelde met logistieke problemen maar hield vol. De saamhorigheid onder de spelers groeide door de gedeelde missie. Uiteindelijk kon Irak zich kwalificeren voor de play-offs en reisde het team naar Mexico om daar een ticket voor het WK te veroveren. Meulensteen en Graham hebben met hun ervaring het team gestructureerd en motiveren onder moeilijke omstandigheden.

Hun aanpak resulteerde in een collectieve strijd die verder ging dan voetbal. De boodschap van hoop en eenheid sprak tot velen in Irak. Het verhaal van dit coachesduo toont hoe sport een land kan verenigen





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Irak Meulensteen Werkelijks Kwalificatie Graham

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