Metaaldetectorvondst leidt naar onbekende Britse soldaat uit Tweede Wereldoorlog

Filip uit Westerhoven vond in Bergeijk een zilveren voorwerp, vermoedelijk van de Britse soldaat Stan Drew die tijdens WOII sneuvelde. Hij doet nu onderzoek om de identiteit te achterhalen en het voorwerp terug te brengen naar zijn familie.

Al 35 jaar speurt Filip uit Westerhoven de akkers af met zijn metaaldetector, op zoek naar verborgen schatten. Gedurende deze lange periode heeft hij talloze objecten blootgelegd, van alledaagse stukken zwerfafval tot af en toe een kostbaar muntje. Nooit echter was zijn vinding zo bijzonder, zo ontroerend, als begin april van dit jaar.

Na gedegen eigen onderzoek blijkt het zilveren voorwerp, dat hij vond in de gemeente Bergeijk, toe te behoord te hebben aan een Britse soldaat die tijdens de Tweede Wereldoorlog sneuvelde. De vraag die nu centraal staat, is de identiteit van deze soldaat. Filip heeft zich één missie gesteld: het voorwerp terugbrengen naar zijn oorspronkelijke 'thuis'. De omstandigheden van de vondst waren eerder al opmerkelijk. Toen het apparaat van Filip aansloeg op een veld in de gemeente Bergeijk, verwachtte hij wederom een ordinair stuk metaal aan te treffen. Wat hij opgroef, leek aanvankelijk op een stuk blik, maar al snel werd duidelijk dat het object beduidend zwaarder was dan verwacht. Bij nadere inspectie ontdekte Filip een zilvermerkje en een gegraveerde tekst. De vorm suggereerde een deel van een doosje, mogelijk de deksel. Vol nieuwsgierigheid nam hij de vondst mee naar huis om deze grondig te bestuderen. Na zorgvuldig poetswerk werd de gravure ontcijferd: de naam 'Stan Drew' was duidelijk leesbaar. Verder onderzoek onthulde dat het zilverstuk was uitgereikt door een boksvereniging uit Penarth, een stad in Wales. Deze ontdekking wekte een diepe emotionele reactie bij Filip op. 'Je komt ineens bij zo iets tastbaars uit. Een persoon gaat weer leven,' aldus Filip. Dit motiveerde hem om op onderzoek uit te gaan. Zijn zoektocht leidde hem naar de website 'BoxRec', waar hij de boksprestaties van Stan Drew als bokser in de jaren dertig aantrof. Filip kwam tevens de naam 'Stanley Drew' tegen op diverse oorlogsmonumenten, en de mogelijkheid dat dit om dezelfde persoon ging, nam toe. 'Er zijn meerdere links met hem,' merkte hij op. De informatie dat Stanley Drew een soldaat was die tijdens de Tweede Wereldoorlog in juli 1944 in het Franse Normandië sneuvelde, bracht een nieuw raadsel met zich mee. Hoe kon zijn zilverwerk dan in de gemeente Bergeijk belanden? Filip speculeert: 'Misschien hebben zijn kameraden het meegenomen naar Nederland, waarna zij het weer verloren zijn.' Hij wijst op de militaire route die het leger waarin Drew vocht, via de Corridor, door de gemeente Bergeijk trok op weg naar Den Bosch. Echter, er doemde nog een ander, intrigerend scenario op. Na contact te hebben gelegd met de heemkundewerkgroep in Penarth, deelde Filip zijn verhaal in de hoop nabestaanden te vinden. Dit bijzondere verhaal bereikte ook het lokale Britse nieuwsmedium. Tot Filips verbazing meldde dit medium dat het doosje toebehoorde aan soldaat Stanley James Drew, die met een vliegtuig zou zijn neergestort in Hank, een plaats die ongeveer tachtig kilometer verwijderd ligt van de vindplaats in Bergeijk. Het opvallende aan dit tweede scenario is dat ook deze soldaat Stanley heette, uit Penarth kwam én aan boksen deed. 'Allebei bijzondere verhalen, maar wat is waar? Ik weet het nog niet,' bekent Filip. Desalniettemin is hij er stellig van overtuigd dat zijn vondst terug moet naar Engeland. De manier waarop hij dit wil doen is eveneens vastberaden: 'Dit moet persoonlijk teruggebracht worden. Naar huis.' Welk 'huis' dat precies moet zijn, is nog een punt van nader onderzoek. Filip is echter al goed op weg. Naar aanleiding van een Facebookbericht van de Britse heemkundewerkgroep hebben zich reeds familieleden gemeld. 'Maar ik weet niet van welke Stanley,' zegt hij. Toch is hij vastbesloten: 'Ik ga erachter komen. Dat weet ik zeker. Ik zit er bovenop.' De zoektocht naar de juiste nabestaande en het tot rust brengen van deze historische vondst is hiermee in volle gang, een testament aan de blijvende impact van persoonlijke verhalen uit het verleden





